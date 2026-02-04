Agencias

Obed Vargas: "Tengo que hacer mi propia historia y mi camino"

El fichaje mexicano enfatizó su determinación por destacar en el Atlético de Madrid, subrayando el respaldo del club, la importancia de la disciplina y el orgullo de llegar tras el esfuerzo familiar, con la mira puesta en alcanzar grandes metas

Guardar

Obed Vargas recordó la decisión que tomaron sus padres al emigrar a Alaska en busca de mejores oportunidades, señalando que el esfuerzo de su familia ha sido fundamental para llegar a su nuevo destino deportivo. Según informó el medio que cubrió su presentación, el mediocampista mexicano fue presentado el miércoles como nuevo jugador del Atlético de Madrid en el auditorio del Riyadh Air Metropolitano, donde subrayó el valor de la disciplina, el respaldo del club y el orgullo que siente por cumplir un anhelo personal y colectivo.

Durante su intervención, Vargas dejó claro que su meta es construir una trayectoria propia en la institución madrileña y demostrar el potencial que impulsó al Atlético de Madrid a fijarse en él. El futbolista comentó: “El Atlético de Madrid se fijó en mí, me llamaron por una razón, y ahora me toca poner de mi parte dentro del campo y ganarme la confianza del técnico. Es lo único que te puedo decir. No puedo hablar sobre jugadores anteriores, yo creo que tengo que hacer mi propia historia, mi propio camino, y eso es lo que estoy enfocado en hacer”, según consignó el medio que dio detalles de la presentación.

El jugador, quien firmó contrato por cuatro temporadas y media, expresó que vestir la camiseta rojiblanca supone la materialización de un sueño, pero advirtió que la fase de admiración y expectativa ha dado paso a una etapa de exigencia máxima: “He sido un aficionado y lo seguiré haciendo, pero ahora tengo otro trabajo que hacer. Ahora tengo que mostrar en todo el campo y pelear todos los días por este club que merece estar en lo más alto. Tengo que dar las gracias al presidente, a toda la gente de Atlético de Madrid, por darme esta oportunidad de estar aquí”, sostuvo Vargas, según publicó el medio especializado.

El mexicano rememoró su primera experiencia como espectador en un partido del Atlético, cuando aún se disputaban encuentros en el Vicente Calderón. Relató que asistió junto a su padre a un compromiso de la Champions League, episodio que marcó el inicio de su vínculo sentimental con la institución: “Mis sentimientos son indescriptibles, no sé cómo ponerlo en palabras. Esto es un sueño hecho realidad. He visto a grandes jugadores ser presentados en este mismo escenario, entonces para mí es un orgullo estar aquí. El primer recuerdo que tengo del Atlético de Madrid fue justo en el Vicente Calderón. Fui con mi papá a un partido de Champions. Y creo que fue el momento que yo me enamoré de esta institución, de este club”, compartió Vargas, según reportó el medio mencionado.

Sobre sus características deportivas, el nuevo refuerzo del equipo madrileño se definió como un centrocampista con gran compromiso táctico y dispuesto a anteponer las necesidades colectivas. Vargas comentó que desempeña un rol de “ocho” o “box to box”, capaz de generar impacto en labores ofensivas y defensivas. “Soy un ocho, como en inglés se dice 'box to box', que puede aportar mucho en la fase ofensiva y en la fase defensiva. Entonces, espero poder aportar eso y mostrárselo a todos los aficionados del Atlético”, subrayó el futbolista en palabras recogidas por el medio.

Acerca de sus objetivos a mediano plazo, Vargas relacionó la exigencia de competir en el campeonato español con su cercanía a la selección nacional mexicana: “Competir en el Atlético de Madrid, en una de las mejores ligas del mundo, te acerca al Mundial. Para mí es un sueño estar en ese Mundial, representar a mi país, México. Es una de mis ilusiones más grandes y creo que estando aquí me acerca a ese objetivo”, manifestó el jugador, de acuerdo con la información proporcionada.

Finalmente, el mediocampista dedicó palabras de agradecimiento a las personas más próximas, resaltando que su progreso ha sido resultado de un esfuerzo colectivo. Reconoció la influencia de sus padres, sus abuelos y su entorno más cercano en el logro alcanzado, indicando que “este logro no es solo mío, de mi familia, sino de mis abuelos también, de mi grupo, de la gente que yo me rodeo. Ha sido un trabajo en conjunto”. Además, recordó que su crianza en Alaska estuvo motivada por el deseo de sus padres de ofrecerle un mejor futuro. Vargas concluyó: “Crecí allá por eso y hoy estoy aquí, sentado, gracias al esfuerzo de ellos, por el trabajo. Y por el coraje y corazón que he aprendido del Atlético de Madrid”, según remarcó el medio en su cobertura.

Temas Relacionados

Obed VargasAtlético de MadridMéxicoRiyadh Air MetropolitanoAlaskaVicente CalderónFichajesLiga españolaMundialFamiliaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Vueling recupera la ruta entre Barcelona y Madrid hasta el 22 de febrero por la crisis ferroviaria

La aerolínea brindará trayectos adicionales con tarifa limitada a 99 euros, cuatro frecuencias diarias los días laborables y horarios específicos en fin de semana, con el objetivo de mejorar las opciones de movilidad ante la situación actual en el transporte

Vueling recupera la ruta entre

Previa del Dubai BC - Real Madrid

El club blanco encara un duelo clave en Emiratos Árabes tras varios tropiezos fuera de casa, obligado a elevar su nivel defensivo ante el poder anotador del rival y con la presión de mantenerse entre los líderes

Previa del Dubai BC -

Los 27 fijan excepciones al préstamo de 90.000 millones a Ucrania para compras de armas fuera de la UE

Las capitales de la Unión Europea avalaron que parte del financiamiento a Kiev se utilice en equipamiento militar extranjero, medida que busca asegurar recursos inmediatos frente a urgencias y que introduce criterios excepcionales en el uso de fondos conjuntos

Los 27 fijan excepciones al

Marianna Brennand y 'Manas', del dolor a la sororidad rumbo al Goya: "Estamos cansadas del ojo masculino que cosifica"

La directora brasileña resalta el valor universal de su película, que aborda experiencias de abuso en la infancia y la lucha femenina ante la impunidad. La obra aspira a servir como vía de sanación y reflexión colectiva frente a la violencia estructural

Marianna Brennand y 'Manas', del

(Previa) El Barça quiere neutralizar otro paso competitivo del Real Madrid en el Clásico de la Copa de la Reina

El conjunto dirigido por Pere Romeu llega al estadio Alfredo di Stéfano tras imponerse en la Supercopa, mientras que las locales buscan sorprender guiadas por Linda Caicedo para romper la racha de 16 goles encajados sin anotar ante su afición

(Previa) El Barça quiere neutralizar