Obed Vargas: "Tengo que hacer mi propia historia y mi camino"

Obed Vargas recordó la decisión que tomaron sus padres al emigrar a Alaska en busca de mejores oportunidades, señalando que el esfuerzo de su familia ha sido fundamental para llegar a su nuevo destino deportivo. Según informó el medio que cubrió su presentación, el mediocampista mexicano fue presentado el miércoles como nuevo jugador del Atlético de Madrid en el auditorio del Riyadh Air Metropolitano, donde subrayó el valor de la disciplina, el respaldo del club y el orgullo que siente por cumplir un anhelo personal y colectivo.

Durante su intervención, Vargas dejó claro que su meta es construir una trayectoria propia en la institución madrileña y demostrar el potencial que impulsó al Atlético de Madrid a fijarse en él. El futbolista comentó: “El Atlético de Madrid se fijó en mí, me llamaron por una razón, y ahora me toca poner de mi parte dentro del campo y ganarme la confianza del técnico. Es lo único que te puedo decir. No puedo hablar sobre jugadores anteriores, yo creo que tengo que hacer mi propia historia, mi propio camino, y eso es lo que estoy enfocado en hacer”, según consignó el medio que dio detalles de la presentación.

El jugador, quien firmó contrato por cuatro temporadas y media, expresó que vestir la camiseta rojiblanca supone la materialización de un sueño, pero advirtió que la fase de admiración y expectativa ha dado paso a una etapa de exigencia máxima: “He sido un aficionado y lo seguiré haciendo, pero ahora tengo otro trabajo que hacer. Ahora tengo que mostrar en todo el campo y pelear todos los días por este club que merece estar en lo más alto. Tengo que dar las gracias al presidente, a toda la gente de Atlético de Madrid, por darme esta oportunidad de estar aquí”, sostuvo Vargas, según publicó el medio especializado.

El mexicano rememoró su primera experiencia como espectador en un partido del Atlético, cuando aún se disputaban encuentros en el Vicente Calderón. Relató que asistió junto a su padre a un compromiso de la Champions League, episodio que marcó el inicio de su vínculo sentimental con la institución: “Mis sentimientos son indescriptibles, no sé cómo ponerlo en palabras. Esto es un sueño hecho realidad. He visto a grandes jugadores ser presentados en este mismo escenario, entonces para mí es un orgullo estar aquí. El primer recuerdo que tengo del Atlético de Madrid fue justo en el Vicente Calderón. Fui con mi papá a un partido de Champions. Y creo que fue el momento que yo me enamoré de esta institución, de este club”, compartió Vargas, según reportó el medio mencionado.

Sobre sus características deportivas, el nuevo refuerzo del equipo madrileño se definió como un centrocampista con gran compromiso táctico y dispuesto a anteponer las necesidades colectivas. Vargas comentó que desempeña un rol de “ocho” o “box to box”, capaz de generar impacto en labores ofensivas y defensivas. “Soy un ocho, como en inglés se dice 'box to box', que puede aportar mucho en la fase ofensiva y en la fase defensiva. Entonces, espero poder aportar eso y mostrárselo a todos los aficionados del Atlético”, subrayó el futbolista en palabras recogidas por el medio.

Acerca de sus objetivos a mediano plazo, Vargas relacionó la exigencia de competir en el campeonato español con su cercanía a la selección nacional mexicana: “Competir en el Atlético de Madrid, en una de las mejores ligas del mundo, te acerca al Mundial. Para mí es un sueño estar en ese Mundial, representar a mi país, México. Es una de mis ilusiones más grandes y creo que estando aquí me acerca a ese objetivo”, manifestó el jugador, de acuerdo con la información proporcionada.

Finalmente, el mediocampista dedicó palabras de agradecimiento a las personas más próximas, resaltando que su progreso ha sido resultado de un esfuerzo colectivo. Reconoció la influencia de sus padres, sus abuelos y su entorno más cercano en el logro alcanzado, indicando que “este logro no es solo mío, de mi familia, sino de mis abuelos también, de mi grupo, de la gente que yo me rodeo. Ha sido un trabajo en conjunto”. Además, recordó que su crianza en Alaska estuvo motivada por el deseo de sus padres de ofrecerle un mejor futuro. Vargas concluyó: “Crecí allá por eso y hoy estoy aquí, sentado, gracias al esfuerzo de ellos, por el trabajo. Y por el coraje y corazón que he aprendido del Atlético de Madrid”, según remarcó el medio en su cobertura.