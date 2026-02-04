Mueren 15 migrantes tras chocar su embarcación con un barco de la Guardia Costera griega

Al menos 15 personas han muerto este martes y 25 han resultado heridas --dos de ellas, guardacostas-- a causa del choque entre un barco de la Guardia Costera y una embarcación con migrantes frente a la costa este de la isla griega de Quíos, a escasa distancia de la provincia turca de Esmirna.

El accidente, ocurrido frente a la playa de Mirsinidi, ha acabado con la vida de once hombres y cuatro mujeres, todos migrantes, según ha confirmado la Guardia Costera en un comunicado, en el que señala que otras 25 personas, incluyendo once menores, fueron rescatadas y trasladadas al hospital Skylitseio.

Al hospital también fueron trasladados dos miembros de la tripulación de la Guardia Costera, uno de los agentes ya fue dado de alta mientras que otro permanece hospitalizado para exámenes adicionales.

Por su lado, los Servicios de Emergencias han indicado que entre los heridos se encuentra dos mujeres que estaban embarazadas y han perdido sus fetos, si bien ambas se encuentran ya fuera de peligro. Cuatro de los migrantes heridos han sido hospitalizados en estado grave con lesiones en la cabeza y en órganos vitales.

COLISIÓN ENTRE LAS EMBARCACIONES

La colisión se ha producido cuando la Guardia Costera detectó una lancha rápida que transportaba a un grupo de migrantes acercándose a la playa de Mirsinidi, cercana a la capital insular, tras haber zarpado de la cercana costa turca.

Según la versión de los guardacostas griegos, su embarcación neumática realizaba tareas de patrullaje cuando detectó una lancha rápida hinchable que transportaba a personas extranjeras que viajaba sin luces hacia la costa oriental de Quíos.

"El operador de la lancha rápida no obedeció las señales visuales y acústicas de la embarcación patrullera. En cambio, la lancha rápida invirtió el rumbo y colisionó con la embarcación patrullera por su lado de estribor", señala el comunicado. "Debido a la fuerza del impacto, la lancha rápida volcó y se hundió, provocando que todos los que iban a bordo cayeran al mar", concluye.

A esta hora continúan las operaciones de búsqueda y rescate con medio aéreos y marítimos para localizar a personas desaparecidas, mientas que las autoridades portuarias de Chios han abierto una investigación preliminar sobre este episodio.

Entretanto, el ministro de Asuntos Marítimos y Política Insular, Vassilis Kikilias, ha declarado una "tristeza indescriptible" por la pérdida de 15 vidas humanas en la isla de Quíos y, aunque ha prometido una investigación "transparente" y "profesional" sobre el accidente, ha defendido la mano dura contra los traficantes de migrantes.

"Los traficantes y contrabandistas modernos son enemigos del país. Ponen en peligro mortal vidas humanas, tanto las de estas personas desafortunadas como las de los miembros de la Guardia Costera, que con abnegación cumplen con su deber patriótico, que es proteger las fronteras marítimas y salvar vidas humanas", ha señalado, insistiendo en que Grecia "muestra y seguirá mostrando tolerancia cero" con estas redes.