Microsoft trabaja en un mercado de contenidos de medios para que las empresas de IA puedan comprar sus licencias

Microsoft está trabajando en la creación de un mercado de contenido de editores, 'Publisher Content Marketplace (PCM)' en inglés, en el que las empresas de inteligencia artificial (IA) puedan adquirir las licencias de sus contenidos para usarlos en sus servicios.

La compañía tecnológica está colaborando con empresas de comunicación como Vox Media, The Associated Press, Condé Nast o People para la creación del PCM, según ha avanzado en un comunicado. En esta línea, Microsoft busca llegar a acuerdos con este tipo de empresas para evitar demandas como la de The New York Times contra Microsoft y OpenAI en 2023 por el uso de artículos e investigaciones para entrenar sus modelos de IA.

Dentro de este espacio, las empresas de IA pueden consultar las condiciones de los derechos de autor de los medios de comunicación para adquirir los contenidos mientras que los medios reciben informes basados en el uso de sus contenidos, útiles para fijar los precios.

"Los editores recibirán pagos según el valor entregado, y los desarrolladores de IA obtendrán acceso escalable a contenido premium licenciado que mejora sus productos", ha asegurado Microsoft. Además, la tecnológica ha defendido que el PCM apoyará a los editores "de todos los tamaños", incluidas grandes empresas y medios independientes.

Microsoft ha afirmado que ya está trabajando por incluir a más socios, entre ellos Yahoo, mientras sigue explorando el mercado en busca de una mayor expansión.

