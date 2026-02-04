Agencias

La Policía de Coslada investiga vertidos irregulares de residuos y refuerza la vigilancia medioambiental

La Policía Local de Coslada ha llevado a cabo en los últimos días diversas actuaciones relacionadas con vertidos irregulares de residuos en la vía pública, tanto de escombros procedentes de obras como de sustancias contaminantes, a raíz de avisos ciudadanos que alertaban de estos hechos en las inmediaciones de la Plaza de Uruguay.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron la existencia de residuos compatibles con trabajos de reforma depositados en una isla ecológica, por lo que se iniciaron las actuaciones necesarias para determinar su origen y depurar las posibles responsabilidades.

Así, se realizaron inspecciones en distintos inmuebles en los que se estaban ejecutando obras, en los que se requirió a los responsables la documentación correspondiente relativa a licencias, comunicaciones de obra, ocupación de vía pública y correcta gestión de residuos.

Durante estas actuaciones se detectaron indicios que permitieron vincular parte de los residuos con trabajos de reforma en varios pisos de un mismo edificio, por lo que se procedió a la elaboración de los informes pertinentes para su traslado a las concejalías competentes.

GARRAFAS CON ACEITE

En una segunda intervención, la Policía Local actuó tras la comunicación de la aparición de varias garrafas con aceite de motor abandonadas en plena vía pública de la calle Austria.

Gracias a las imágenes de los sistemas de videovigilancia, se logró identificar un vehículo presuntamente implicado en los hechos, y se constató además el vertido parcial de aceite sobre la calzada, con el consiguiente riesgo medioambiental.

Ante esta situación, los agentes aseguraron la zona, dieron aviso a los servicios de limpieza para la retirada de los residuos y tramitaron la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional por un presunto delito contra el medio ambiente.

Según ha explicado la concejal de Limpieza Viaria, Macarena Orosa (PSOE), este tipo de actuaciones son parte del proyecto de colaboración entre la Policía Local y el servicio de limpieza de su área, impulsado para reforzar el control de conductas incívicas y mejorar la conservación del espacio público.

