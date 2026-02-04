Italia afirma que la polémica por la presencia del ICE en los Juegos de Invierno en Milán es "infundada"

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, ha asegurado que las preocupaciones surgidas en los últimos días acerca de la presencia en el país de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno son "infundadas", ya que no tienen capacidad ni autoridad alguna para operar en territorio italiano.

"La seguridad y el orden público están garantizados exclusivamente por nuestras fuerzas policiales", ha aclarado este miércoles el ministro del Interior ante el Parlamento de su país a dos días de que echen a andar de manera oficial los Juegos en Milán, según recoge la agencia italiana Adnkronos.

Piantedosi ha detallado que los agentes del ICE "se dedicarán de manera exclusiva en tareas de análisis e intercambio de información con las autoridades italianas", tal y como se ha venido repitiendo "durante años" con otros muchos países, "incluido Italia sin que nadie se haya escandalizado jamás".

"Las preocupaciones que han inspirado la polémica de los últimos días (...) son completamente infundadas", ha remarcado Piantedosi, quien ha asegurado que nada de lo que ha ido apareciendo en los medios podrá verse en suelo italiano.

Piantedosi ha explicado que Italia, "en el mismo espíritu de colaboración internacional", también envía a sus propios agentes al extranjero cuando se celebran eventos de este tipo para apoyar a las autoridades locales y contribuir a reforzar la seguridad como ya ocurrió en los Juegos de París.

"Esto se hizo, por supuesto, sin asumir ningún papel operativo y, sobre todo, sin que los políticos franceses ni los medios de comunicación expresaran preocupación por cualquier vulneración de su soberanía nacional", ha apuntado.