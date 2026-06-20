Agencias

Confirmado un brote de salmonela en un colegio privado de Madrid que afecta a unas 90 personas

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Un brote de salmonela en el Colegio Estudio Conde Orgaz, situado en el distrito de Hortaleza, afecta a 90 personas entre alumnos y docentes, aunque ninguno ha requerido ingreso hospitalario.

En concreto, el brote se declaró el martes 16 de junio a última hora y, a partir de ese momento, se contactó con los pediatras de la zona del colegio para que pidieran coprocultivo a los menores que acudieran a consulta, según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

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Asimismo, se activó el protocolo correspondiente y se inspeccionó la cocina del centro educativo donde se tomaron muestras de la comida servida el lunes 15 de junio.

Además, para que los padres tengan conocimiento del brote se ha enviado una nota informativa a la dirección del centro para que la distribuya a las familias.

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