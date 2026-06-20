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Armengol no liderará al PSIB en las próximas elecciones autonómicas en Baleares

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La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha anunciado que no se presentará al próximo proceso de primarias del partido y que, por lo tanto, no será candidata a las próximas elecciones autonómicas de Baleares.

Armegol lo ha comunicado a la ejecutiva durante su intervención en el Consell Polític del PSIB-PSOE celebrado la mañana de este sábado en Palma, en la que también ha manifestado su intención de encabezar la lista que el partido presente a las elecciones al Congreso.

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"Lo hago por una responsabilidad enorme con el momento que vivimos, creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos", ha subrayado.

((Habrá ampliación))

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