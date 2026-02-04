Imputadas doce personas en Israel, incluidos reservistas del Ejército, por supuesto contrabando a Gaza

La investigación sobre el contrabando de mercancías hacia Gaza ha permitido a las autoridades israelíes identificar redes en las que participan ciudadanos tanto de Israel como de Cisjordania y de la propia Franja, así como residentes de Gaza, de acuerdo con información divulgada por la Policía en colaboración con el Shin Bet. El caso se centra en un grupo acusado de aprovechar el periodo de alto el fuego y el ingreso de ayuda humanitaria, instaurados tras el acuerdo alcanzado en octubre de 2025 entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), para introducir al enclave mercancías expresamente prohibidas. Según consignó Europa Press, la Fiscalía de Israel ha presentado cargos contra doce personas, incluido un número no especificado de reservistas del Ejército, a quienes se señala de formar parte de una organización involucrada en actividades de contrabando hacia el territorio controlado por Hamás.

Entre los principales cargos presentados por las autoridades destacan los de “ayudar al enemigo durante tiempo de guerra” y “financiación de actividades terroristas”; así lo reportó Europa Press en función de los comunicados policiales. Los detenidos han sido acusados formalmente de proporcionar recursos materiales a grupos que Israel considera terroristas, vulnerando severamente tanto las restricciones vigentes respecto a Gaza como disposiciones relacionadas con la seguridad nacional.

Según detalló la Policía en sus redes sociales y difundió Europa Press, el operativo que culminó con las detenciones derivó de una serie de informaciones recabadas por organismos de seguridad. Estas concluían que “varios elementos, incluidos ciudadanos israelíes”, estaban empleando las condiciones impuestas por el alto el fuego para obtener beneficios con el tráfico ilícito de productos prohibidos por el gobierno israelí para Gaza. El comunicado conjunto entre la Policía y el Shin Bet resalta que la pesquisa brindó “mucha información sobre las organizaciones implicadas en el contrabando de mercancías y equipos prohibidos en la Franja”.

La lista de bienes presuntamente introducidos de modo ilegal incluye cigarrillos, teléfonos inteligentes de la marca iPhone, cargadores, cables específicos para telecomunicaciones y piezas para vehículos. Algunos de estos componentes han sido calificados por las autoridades israelíes como de “doble uso”, definición que implica la posibilidad de que dichos objetos puedan aprovecharse para llevar a cabo “actividades terroristas”, informó el portal israelí The Times of Israel y reprodujo Europa Press.

The Times of Israel señaló asimismo que la banda relacionada con esta operación mantendría conexiones con Bezalel Zini, quien es hermano de David Zini, jefe del Shin Bet. No obstante, según ha señalado el citado medio, Bezalel Zini todavía no ha sido formalmente imputado y las fuerzas policiales no han confirmado de forma oficial su inclusión como sospechoso en el expediente. Según el mismo comunicado de la Policía, existen al menos otros tres individuos que están siendo interrogados en el marco de esta investigación.

En sus declaraciones públicas, la Policía israelí y el Shin Bet han enfatizado que el contrabando representa una amenaza sustancial para la seguridad del Estado. Según el comunicado replicado por Europa Press y The Times of Israel, estas actividades ilegales “ayudan a la supervivencia y la gobernanza de Hamás como resultado de los beneficios económicos de los bienes introducidos” en Gaza. Las autoridades sostienen que este flujo de mercancías no solo contribuye a reforzar la posición financiera de Hamás, sino también a fortalecer su estructura interna, mantener su capacidad de gobierno y restaurar su potencial militar.

La operación que condujo a las detenciones se produjo en medio de un contexto modificado por el alto el fuego acordado entre Israel y Hamás en octubre de 2025. Este acuerdo facilitó la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, pero también dio pie, según las fuentes de seguridad citadas por Europa Press, a nuevas oportunidades para el tráfico ilícito de materiales considerados críticos por su potencial uso en actividades armadas.

De acuerdo con el relato de The Times of Israel, el número total de participantes en estas redes ilegales podría extenderse a decenas de personas, abarcando tanto ciudadanos de Israel como habitantes de Cisjordania y de Gaza. La compleja vinculación entre los diferentes actores y la presunta asignación de roles específicos dentro de la organización son algunos de los aspectos investigados por las autoridades israelíes.

Por otra parte, la Policía y el Shin Bet también subrayaron que este tipo de contrabando otorga a Hamás la capacidad de “construir poder e incrementar sus capacidades militares”, según palabras recogidas en el comunicado revisado por Europa Press. Las autoridades consideran que impedir este tipo de tráfico resulta necesario para preservar la estabilidad y la seguridad en la región, dada la repercusión que tiene en el balance de poder dentro de la Franja de Gaza.

El caso, cuyas ramificaciones legales y políticas continúan en desarrollo, pone de manifiesto la dificultad de controlar completamente el flujo de bienes y personas en contextos de conflicto donde las medidas excepcionales, como los altos el fuego y la entrada de ayuda internacional, pueden ser aprovechadas para fines distintos a los humanitarios. Tanto los organismos de seguridad como la Fiscalía siguen a cargo de la instrucción del expediente, en el que actualmente figuran al menos doce personas acusadas y otros posibles implicados cuya situación está bajo análisis, según la información recogida por Europa Press y respaldada por las comunicaciones oficiales emitidas en Israel.