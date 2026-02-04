El rey apela al compromiso de todos para resolver la "muy compleja ecuación" de la industria europea

Felipe VI hizo referencia a la próxima participación de España como país invitado en la feria industrial de Hannover en 2027, destacando que este evento representará una ocasión relevante para mostrar el potencial industrial nacional. En este contexto, el monarca subrayó la importancia de enfrentar unidos los desafíos que actualmente atraviesa la industria europea, tal como informó el medio que cubrió su intervención en la octava edición del Congreso Nacional de Industria en Bilbao.

Durante la inauguración oficial del congreso y en el marco de la entrega de los premios nacionales "Bien Hecho en España", en la que participó junto al ministro de Industria Jordi Hereu, Felipe VI apeló al compromiso colectivo para resolver lo que calificó como la “muy compleja ecuación” en la que se encuentra la industria europea. Según publicó la fuente, el rey se refirió a los principales retos, entre los que señaló la necesidad de impulsar la innovación, aumentar la competitividad y reducir la dependencia de proveedores externos; factores que consideró “incógnitas” clave para lograr una industria sólida y sostenible.

La intervención de Felipe VI también incluyó un homenaje al fundador de Aernnova, Iñaki López Gandasegi, recientemente fallecido, a quien calificó como un referente de la vocación industrial en España. Tras felicitar a los premiados, el monarca los animó a seguir aportando al crecimiento industrial y defendió la urgencia de fortalecer la base industrial del país. En su intervención, enfatizó la importancia de reconocer que la industria representa un componente “clave” de la economía española, impulsando la generación de empleo, el desarrollo tecnológico y la cohesión social.

El medio detalló que Felipe VI centró parte de su discurso en la importancia de la unidad, especialmente “en un tiempo de tensiones internacionales, prácticas proteccionistas y desconexión de las cadenas de valor.” Consideró que la industria desempeña un papel esencial a la hora de crear vínculos y promover el crecimiento conjunto frente a un entorno global cada vez más incierto. En línea con esta idea, insistió en que el reto para Europa exige un trabajo coordinado y la implicación de todos los actores, desde autoridades y empresas hasta la sociedad en su conjunto.

En su intervención, el rey citó al expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para recalcar el carácter “existencial” de los retos que enfrenta la industria en el continente. Sostuvo que el desarrollo económico de la Unión Europea se fundamenta en el mercado común y que la industria constituye el núcleo de ese cimiento económico. Según consignó la misma fuente, Felipe VI insistió en que el crecimiento y la productividad deben estar en el centro de la agenda para lograr una economía europea resiliente.

El acto de inauguración del Congreso Nacional de Industria también permitió al monarca destacar la oportunidad que representa la feria industrial de Hannover en 2027 para la proyección internacional de la industria española. El rey afirmó que la invitación a España supone una magnífica ocasión para exhibir los avances, la capacidad innovadora y la resiliencia del sector productivo nacional.

Según reportó el medio, Jordi Hereu acompañó a Felipe VI en el evento. Ambos resaltaron el papel de la industria como motor de desarrollo y elemento esencial para alcanzar una mayor autonomía estratégica en Europa. Durante el Congreso y la entrega de premios, el énfasis estuvo puesto en reconocer a quienes impulsan diariamente la transformación y el fortalecimiento del tejido industrial del país.

El congreso celebrado en Bilbao reunió a representantes de diversos sectores industriales, asociaciones empresariales, instituciones académicas y agentes sociales, en un espacio de debate sobre los retos y oportunidades que afronta la industria de cara a los próximos años. Según publicó el medio, la edición actual del evento quedó marcada por la intervención del monarca, cuyo mensaje reforzó la necesidad de afrontar los desafíos actuales y futuros con una visión colectiva y un enfoque de responsabilidad compartida.

El discurso de Felipe VI en la inauguración del congreso y durante los premios “Bien Hecho en España” reflejó el papel central que otorga a la industria dentro del proyecto europeo y la economía nacional. Sus palabras apuntaron a movilizar a todos los sectores sociales y productivos para revitalizar la industria, insistiendo en que el compromiso y la unidad son factores imprescindibles para resolver las dificultades presentes en el contexto internacional y asegurar la competitividad y autonomía de Europa.