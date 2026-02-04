Agencias

El Rey apela a la unidad y el compromiso de todos para resolver la "muy compleja ecuación" de la industria europea

Durante la apertura del Congreso Nacional de Industria en Bilbao, Felipe VI instó a fortalecer la colaboración y a asumir responsabilidades conjuntas ante los desafíos cruciales que afronta el sector productivo europeo, resaltando el aporte esencial de nuevas ideas y la autosuficiencia

Felipe VI, durante su discurso en la apertura del Congreso Nacional de Industria en Bilbao, hizo referencia a la próxima participación de España como país invitado en la feria industrial de Hannover en 2027, identificando este evento como una oportunidad destacada para mostrar la capacidad industrial del país. Esta intervención formó parte de la ceremonia de inauguración de la octava edición del congreso, que se desarrollará durante dos jornadas en la capital vizcaína, y de la entrega de los premios nacionales "Bien Hecho en España". Según publicó el medio, el monarca instó a reforzar la colaboración y afrontar de manera conjunta los desafíos que enfrenta el sector productivo europeo, subrayando la necesidad de asumir responsabilidades compartidas ante una coyuntura marcada por numerosas incógnitas.

Durante su intervención, el Rey comenzó recordando a Iñaki López Gandasegi, fundador de Aernnova y fallecido recientemente, a quien identificó como un referente de la vocación industrial del entorno vasco, según reportó el medio. Tras felicitar a los premiados en los galardones nacionales, animó al sector a mantener la senda destacada de sus contribuciones, señalando que la industria constituye un pilar fundamental para la economía española. El medio detalló que Felipe VI articuló la importancia de declarar sin ambigüedades el rol estratégico que ocupa el sector industrial en el país.

De acuerdo con la fuente, el monarca expuso que la industria desempeña una función determinante en la creación de lazos sociales y económicos y, en alusión al actual contexto internacional, resaltó la importancia de fortalecer estos vínculos en un momento caracterizado por tensiones geopolíticas, medidas proteccionistas y alteraciones en las cadenas de valor globales. Argumentó que estos desafíos refuerzan la urgencia de profundizar la cohesión y el crecimiento conjunto dentro del sector, según consignó el medio.

Felipe VI identificó "el crecimiento y la productividad" como conceptos que resumen los objetivos esenciales hacia los que debe orientarse la industria europea. Según enfatizó en su discurso recogido por la prensa, la situación actual coloca al sector industrial en el corazón de una ecuación repleta de variables como la innovación, el aumento de competitividad y la necesidad de reducir la dependencia exterior, factores todos ellos clave para la sostenibilidad y la resiliencia industrial de Europa.

El reporte del medio subrayó que el rey describió la resolución de este escenario como una tarea compleja, que exige una respuesta coordinada y la implicación de todas las partes. Felipe VI advirtió sobre la naturaleza existencial del reto, evocando palabras del economista Mario Draghi, y vinculó el proyecto europeo a los fundamentos económicos representados por la industria. Según remarcó, el mercado y la economía sirven de base a la integración europea, siendo la industria el elemento sobre el que se asienta ese edificio común.

En el marco del evento, Felipe VI compartió protagonismo con el ministro de Industria, Jordi Hereu, quien también participó en la apertura oficial del congreso. El medio informó que este encuentro reúne a los principales agentes del sector para debatir e identificar líneas estratégicas que permitan fortalecer el papel de la industria tanto en el contexto nacional como europeo, abordando cuestiones relacionadas con la transformación digital, la innovación y la autonomía productiva.

La elección de España como país invitado a la feria industrial de Hannover en 2027 fue mencionada por el monarca como una cita clave para exhibir el valor, la capacidad tecnológica y el potencial de crecimiento de la industria española ante el escenario internacional, según detalló el medio en su cobertura del acto.

