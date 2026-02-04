El Congreso de EEUU cita a finales de febrero a Bill y Hillary Clinton para testificar por el caso Epstein

La Cámara de Representantes de Estados unidos ha anunciado este martes que el expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) y su mujer y exsecretaria de Estado Hillary Clinton (2009-2013) testificarán el 27 y el 26 de febrero, respectivamente, en el marco de la investigación en torno al empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Los republicanos y demócratas del Comité de Supervisión han sido claros: nadie está por encima de la ley, incluidos los Clinton", ha afirmado el presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara, James Comer, en un comunicado en el que ha afeado a la pareja "haber retrasado y desafiado las citaciones debidamente emitidas durante seis meses".

El Comité ha fijado las fechas luego de que el portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, afirmara en la víspera que aceptaban declarar, si bien Comer no precisó cómo procedería al respecto al enterarse durante una reunión del Comité de Reglas del cambio de postura.

El matrimonio se había opuesto anteriormente a testificar ante la Cámara, pero el Comité de Reglas de la misma había comenzado a preparar ya, a modo de respuesta, una votación en pleno para declararlos en desacato al Congreso, una resolución a la que el Comité de Supervisión dio el visto bueno en enero. Finalmente, testificarán, según indica el comunicado, el 26 de febrero de 2026, en el caso de Hillary Clinton, y el 27 de febrero de 2026, en el caso de Bill Clinton.

En este contexto, Comer ha destacado la "rapidez" del órgano para responder ante la situación y ha celebrado que, "una vez que quedó claro que la Cámara de Representantes los declararía en desacato, los Clinton han cedido por completo y comparecerán este mes para prestar declaraciones transcritas y filmadas".

"Esperamos interrogar a los Clinton como parte de nuestra investigación sobre los atroces crímenes de Epstein y (su expareja, Ghislaine) Maxwell, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas del pueblo estadounidense y de los sobrevivientes", ha concluido, aludiendo también a Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores en la red de pedofilia dirigida por Epstein.

El delincuente sexual Epstein visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones durante el mandato de Bill Clinton, que, a su vez, voló en el avión de Epstein unas 27 veces, según aseguró Comer ante la última negativa del exmandatario a testificar en el Congreso. El demócrata aparece, asimismo, en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia en el marco de la difusión de los archivos Epstein aprobada por el Congreso, incluyendo una instantánea en un jacuzzi en una propiedad del multimillonario fallecido.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El magnate, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, el presidente estadounidense, Donald Trump, o el propio Clinton, fue descubierto ahorcado en su celda apenas un mes después de su detención.