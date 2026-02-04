El Congreso de EEUU cita a finales de febrero a Bill y Hillary Clinton para declarar por el caso Epstein

La Cámara de Representantes de Estados unidos ha anunciado este martes que el expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) y su mujer y exsecretaria de Estado Hillary Clinton (2009-2013) comparecerán el 27 y el 26 de febrero, respectivamente, en el marco de la investigación en torno al empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Los republicanos y demócratas del Comité de Supervisión han sido claros: nadie está por encima de la ley, incluidos los Clinton", ha afirmado el presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara, James Comer, en un comunicado en el que ha afeado a la pareja "haber retrasado y desafiado las citaciones debidamente emitidas durante seis meses".

El Comité ha fijado las fechas después de que el portavoz del matrimonio, Ángel Ureña, afirmara en la víspera que aceptaban declarar, si bien Comer no precisó cómo procedería al respecto al enterarse durante una reunión del Comité de Reglas del cambio de postura.

El matrimonio se había opuesto anteriormente a comparecer ante la Cámara, pero el Comité de Reglas de la misma había comenzado a preparar ya, a modo de respuesta, una votación en pleno para declararlos en desacato al Congreso, una resolución a la que el Comité de Supervisión dio el visto bueno en enero. Finalmente, testificarán, según indica el comunicado, el 26 de febrero de 2026, en el caso de Hillary Clinton, y el 27 de febrero de 2026, en el caso de Bill Clinton.

En este contexto, Comer ha destacado la "rapidez" del órgano para responder ante la situación y ha celebrado que, "una vez que quedó claro que la Cámara de Representantes los declararía en desacato, los Clinton han cedido por completo y comparecerán este mes para prestar declaraciones transcritas y filmadas".

"Esperamos interrogar a los Clinton como parte de nuestra investigación sobre los atroces crímenes de Epstein y (Ghislaine) Maxwell, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas del pueblo estadounidense y de los sobrevivientes", ha concluido, aludiendo también a la expareja de Epstein, condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores en la red de pedofilia dirigida por el delincuente fallecido.

LOS CLINTON PREFIEREN AHORA TESTIFICAR EN PÚBLICO

Los representantes de los Clinton han mostrado cierta desconfianza con respecto a "nuevas estipulaciones" de Comer, entre las que se encuentra la grabación de las declaraciones, y han acabado por pedir que sus clientes testifiquen en público, después de que las anteriores ofertas se limitaran a exposiciones a puerta cerrada y ante Comer y el representante demócrata Robert García, el miembro de mayor rango del comité.

"Aunque es notable que usted nunca haya solicitado a los Clinton que comparezcan en una audiencia pública, ahora creemos que esto se ajusta mejor a nuestras preocupaciones sobre la imparcialidad", han escrito los abogados de la pareja en una carta parcialmente recogida por la cadena NBC. "Sus respuestas, y sus preguntas, podrán ser vistas por todos y juzgadas como corresponde", han agregado.

Del mismo modo se ha pronunciado a través de redes sociales el portavoz de Hillary Clinton, Nick Merrill, quien ha indicado que, "a última hora, James Comer pidió una cámara, y está bien". "Puede tener 1.000 cámaras. Los Clinton lo harán públicamente", ha manifestado en redes sociales.

TRUMP, SOBRE BILL CLINTON: "ES UNA PENA, SIEMPRE ME CAYÓ BIEN"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado que la situación es "una pena", aludiendo a su buena impresión de Bill Clinton y a lo "inteligente" que es, desde su punto de vista, Hillary Clinton.

"Creo que es una pena, para ser honesto. Siempre me cayó bien. ¿Ella? Sí. Es una mujer muy capaz, mejor debatiendo que otras personas, te lo aseguro. Era más inteligente, una mujer inteligente", ha manifestado en declaraciones recogidas por el portal de noticias The Hill. "Detesto verlo, en muchos sentidos", ha apostillado.

Pese a ello, ha subrayado que "no debería" sentirse así. "Me persiguieron. Querían que fuera a la cárcel de por vida y resultó que era inocente", ha afirmado en referencia a las múltiples investigaciones de las que ha sido objeto.

El delincuente sexual Epstein visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones durante el mandato de Bill Clinton, que, a su vez, voló en el avión de Epstein unas 27 veces, según aseguró Comer ante la última negativa del exmandatario a testificar en el Congreso. El demócrata aparece, asimismo, en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia en el marco de la difusión de los archivos Epstein aprobada por el Congreso, incluyendo una instantánea en un jacuzzi en una propiedad del multimillonario fallecido.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El magnate, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como Andrew Mountbatten-Windsor --anteriormente conocido como el príncipe Andrés de Inglaterra--, Trump o el propio Clinton, fue descubierto ahorcado en su celda apenas un mes después de su detención.