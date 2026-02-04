Agencias

Detenido en Colombia uno de los líderes de Los Comandos de la Frontera, disidente de las extintas FARC

Guardar

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes la detención del responsable de finanzas de los Comandos de la Frontera, alias 'Pitufo', reclamado por las autoridades de Estados Unidos y acusado de coordinar las rutas del narcotráfico entre Ecuador y Perú.

"En Puerto Asís (Putumayo), en el marco de una operación impecable, se logró la captura de alias 'Pitufo' o 'Marquetalia', cabecilla financiero del grupo criminal y narcotráficante del cartel de alias 'Araña'", ha indicado en X,

Sobre el detenido pesa una orden de arresto del Gobierno estadounidense por un supuesto delito de "conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera". Además, está acusado de idear un atentado "terrorista en el que fueron asesinados un suboficial y dos infantes de Marina" colombianos en el año 2011.

'Pitufo' "controlaba el cultivo, procesamiento y comercialización de cocaína, y coordinaba rutas del narcotráfico con cárteles en Ecuador y Perú" y tenía una "alta capacidad para afectar la seguridad fronteriza y dinamizar las finanzas criminales", ha agregado Sánchez.

Su captura es el resultado de un operativo coordinado por la Armada, la Policía y la Fiscalía colombianas con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), por lo que el ministro de Defensa ha celebrado la "efectividad de la cooperación internacional contra el narcotráfico y el terrorismo".

"Este golpe afecta directamente las economías ilícitas, debilita de manera significativa a las estructuras armadas ilegales y ratifica la determinación del Estado colombiano", ha subrayado.

Los Comandos de la Frontera (CDF) con un grupo criminal surgido en Colombia alrededor de 2017, como resultado de una alianza entre disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), los frentes 48 y 30, y estructuras paramilitares como "La Constru".

Con más de 3.000 integrantes, operan principalmente en los departamentos colombianos de Putumayo, Caquetá y Amazonas, fronterizos con Perú y Ecuador, disputando rutas de narcotráfico y control territorial con otros grupos armados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Iberdrola pone en operación dos plantas fotovoltaicas en EE.UU., que suman 269 MW de nueva capacidad

La filial estadounidense Avangrid anunció la entrada en operación de dos centrales solares en Oregón, las cuales ya abastecen a la distribuidora local y refuerzan el suministro a grandes empresas, además de impulsar empleo y crecimiento regional

Iberdrola pone en operación dos

Carreño supera su estreno en Montpellier y Sorribes y Quevedo caen en Cluj Napoca

Pablo Carreño logró remontar un encuentro clave en Francia tras vencer al serbio Miomir Kecmanovic, mientras que Sara Sorribes y Kaitlin Quevedo quedaron eliminadas en sus respectivos compromisos ante rivales chinas en Rumanía

Carreño supera su estreno en

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeu y Miguel Ángel Silvestre protagonizan 'La fiera' marcada por la muerte de Carlos Suárez

La nueva cinta de Salvador Calvo explora el mundo de los saltadores BASE con alas, inspirándose en eventos reales y la profunda huella que dejó el trágico accidente de Carlos Suárez durante el rodaje, según testimonios de los protagonistas

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeu y

Mónica García pide a la OMS acelerar el desarrollo del Plan de Acción Global sobre Enfermedades Raras

En el marco de una reunión extraordinaria, la titular de Sanidad instó a la OMS a redoblar esfuerzos para ofrecer respuestas concretas y mejorar la atención, diagnóstico y tratamientos en beneficio de millones afectados y sus familias

Mónica García pide a la

El Parlamento noruego reafirma su apoyo a la monarquía pese al escándalo entre la princesa heredera y Epstein

Tras el rechazo de una reforma constitucional para instaurar una república, la cámara legislativa optó por preservar el sistema vigente, en medio de la controversia por vínculos personales de figuras de la familia real y acusaciones judiciales contra allegados

El Parlamento noruego reafirma su