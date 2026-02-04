(Crónica) El Atlético de Madrid despacha al Athletic Club y avanza a semifinales en la Copa de la Reina

En el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, el Costa Adeje Tenerife aseguró su participación en las semifinales al derrotar 1-0 al Madrid CFF, luego de un inicio donde un error de la guardameta local propició el gol de Sakina Ouzraoui tras apenas minuto y medio. De acuerdo con el medio Europa Press, este resultado sumado a la contundente victoria del Atlético de Madrid frente al Athletic Club dejó definido el cuadro de semifinalistas en la Copa de la Reina Iberdrola.

El Atlético de Madrid se impuso con un marcador de 4-1 sobre el Athletic Club en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, avanzando así a la fase de semifinales. Según detalló Europa Press, el conjunto dirigido por Manolo Cano tomó el control desde los compases iniciales, aunque fue el equipo visitante el primero en generar peligro con un disparo cruzado de Clara Pinedo que rozó el poste. Poco después, Vilde Boe Risa intentó inaugurar el marcador para las locales con una volea que se marchó desviada.

La insistencia del Atlético se tradujo en resultados a partir del minuto 33, cuando Amaiur Sarriegi asistió a Synne Jensen con un pase en profundidad durante un contragolpe. Jensen superó a la defensa del conjunto vasco y definió desde la frontal del área con un tiro raso que venció a la portera Olatz Santana. Cinco minutos más tarde, el equipo madrileño amplió la ventaja con una jugada similar: Lauren Leal envió un pase largo para Sarriegi, quien controló el balón y ejecutó un disparo preciso desde la frontal, estableciendo el 2-0. Según reportó Europa Press, la defensa del Athletic mostró dificultades para contener la velocidad y precisión de las locales en este tramo del encuentro.

Antes del descanso, Fiamma Benítez tuvo ocasión de marcar un tercer gol con un potente remate desde fuera del área, pero la jugada fue anulada por falta previa de una jugadora colchonera. Ya en la segunda parte, Benítez logró su objetivo después de recibir la asistencia de Sarriegi dentro del área rival y rematar para el 3-0. El dominio del Atlético se prolongó y Sarriegi, una de las figuras del partido, concretó el cuarto tanto a los 78 minutos con una acción similar a la de los goles previos: escapó de la defensa y superó a Santana con un remate elevado.

Pese al marcador adverso, el Athletic Club consiguió anotar en los minutos de descuento por intermedio de Ane Azkona, quien cabeceó un centro de Ane Elexpuru desde la banda derecha. La guardameta local Lola Gallardo no logró interceptar el balón y se concretó el 4-1 final. Europa Press enfatizó que el Atlético celebró el pase tras resolver la eliminatoria, que se disputó a partido único.

En la otra serie de cuartos de final jugada el mismo miércoles, el Costa Adeje Tenerife anotó el único gol del encuentro en el minuto y medio inicial. Tras un centro bombeado desde la banda derecha, la arquera del Madrid CFF erró en el despeje y el balón impactó en la espalda de Sakina Ouzraoui, quien aprovechó el rebote para marcar. Según relató Europa Press, el Madrid CFF presionó durante la segunda mitad en busca del empate, teniendo su oportunidad más clara con un remate de cabeza de Anita Marcos tras un tiro libre, pero la igualdad no llegó. El conjunto tinerfeño consolidó su triunfo y accedió a la siguiente ronda.

Con estos resultados, tanto Atlético de Madrid como Costa Adeje Tenerife avanzarán a las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola. Europa Press informó que todos los encuentros de esta ronda se disputaron a partido único, incrementando la tensión y el valor de cada jugada. El rendimiento destacado de Amaiur Sarriegi y Synne Jensen, así como la eficacia colectiva del Atlético, quedaron evidenciados en la contundencia del resultado, mientras que la solidez defensiva del Tenerife fue decisiva para su clasificación.

El torneo de la Copa de la Reina continúa definiendo a los equipos que aspiran al título de la temporada, y el avance de los conjuntos madrileño y tinerfeño añade expectativas a la siguiente instancia, donde se enfrentarán a los ganadores del resto de las eliminatorias. Según Europa Press, el desempeño demostrado en esta serie de cuartos de final establece el panorama competitivo para las semifinales del certamen.