Caen 220 litros en nueve horas en Grazalema, con aviso rojo por lluvias extremas

El municipio de Grazalema, en la sierra de Cádiz, en aviso rojo por lluvias extremas, ha registrado entre las 00,00 horas y las 09,00 horas del miércoles un total de 220 litros de precipitaciones acumuladas, provocando que el agua corra por varias de sus calles y que incluso el edificio del Ayuntamiento se encuentre anegado, con personal municipal y vecinos achicando el agua que sale de sus paredes.

Según ha infomado el alcalde, Carlos Javier García, en su perfil de Facebook, recogido por Europa Press, esta madrugada, sobre las 04,00 horas, se ha activado a Bomberos a través del 112 por un par de avisos en dos inmuebles comerciales que se estaban viendo afectados por el agua.

Además, la pedanía de Benamahoma, en la que viven unos 400 vecinos, se encuentra incomunicada por carretera, debido a las últimas lluvias.

También se ha comunicado un corte de luz en el municipio, que Endesa recuperó a las 05,30 horas de la madrugada, aunque se trabaja en localizar e identificar la avería. Hasta entonces, se ha informado que podría haber alguna otra afectación eléctrica en la zona.

El alcalde de Grazalema ya advertía ayer a Europa Press que la tierra "no soporta ya más agua", y que aunque el municipio está "acostumbrado" a episodios de lluvias abundantes, este no suele inundarse debido a las canalizaciones con las que cuenta.

Sin embargo, el volumen de precipitaciones caídas en esta localidad, con un mes de enero que ha sumado casi 1.300 litros, más de la mitad que durante todo el año hidrológico pasado, ha provocado que Grazalema presente esta mañana escenas poco habituales con calles por donde corre el agua y con su ayuntamiento anegado.