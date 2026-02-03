Zapatero niega estar vinculado con el rescate de Plus Ultra y defiende que su trabajo es "conforme a la legalidad"

Durante una comparecencia en Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero expresó que mantiene su esperanza en el proceso de cambio político en Venezuela, liderado actualmente por Delcy Rodríguez. Estas declaraciones se produjeron en el contexto de preguntas sobre su relación con la aerolínea Plus Ultra y las investigaciones en las que se ha visto mencionado. Según informó la agencia EFE, Zapatero insistió en desvincularse del rescate a la compañía durante la pandemia y señaló que sus servicios de asesoría se ajustan plenamente a la legalidad vigente.

Tal como publicó EFE, el exjefe del Gobierno remarcó que no existe ninguna conexión entre su trabajo como asesor y el apoyo financiero que recibió Plus Ultra. Durante un acto en El Ateneo de Madrid celebrado con motivo de la presentación del libro ‘Las Huellas de la Transición’, Zapatero destacó que su colaboración profesional se limita al ámbito privado y no está asociada a la citada aerolínea. “Realizo con mi actividad privada una prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría”, precisó en declaraciones recogidas por EFE. Agregó que no mantiene ninguna vinculación con Plus Ultra y considera que su labor cumple todas las obligaciones legales.

La polémica en torno al expresidente surgió después de que el Partido Popular exigiera aclaraciones sobre un encuentro que sostuvo con Julio Martínez, directivo de Plus Ultra, quien fue detenido en diciembre por la Policía por presunto blanqueo de capitales. El medio EFE detalló que, en consecuencia, el grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo se plantea llamar a Zapatero a comparecer en la comisión de investigación del Senado que analiza el conocido ‘caso Koldo’.

En el mismo encuentro con la prensa, Zapatero abordó la situación en Venezuela y declaró que observa un avance en la transformación política del país, considerando la presencia de Delcy Rodríguez como presidenta encargada como una señal alentadora. El expresidente recordó, según consignó EFE, su implicación durante una década en la realidad venezolana, haciendo hincapié en los primeros cinco años de mayor intensidad, cuando contribuyó a evitar una escalada del conflicto civil y a facilitar procesos de reconciliación. Relató que su compromiso se mantuvo especialmente focalizado en buscar soluciones democráticas y en promover la liberación de numerosas personas encarceladas. “Cuando uno tiene un compromiso de tantos años, de miles de días dedicados a que no hubiera un conflicto civil, a que hubiera una posible reconciliación, una sustanciación democrática en todos los órdenes, a que muchas personas salieran de la cárcel, que ha sido una de las tareas fundamentales que he hecho, pues lógicamente ese vínculo sigue”, afirmó Zapatero, en una cita recogida por EFE.

El exmandatario evitó proporcionar detalles sobre su participación directa en la liberación de ciudadanos españoles, alegando que estos procesos afectan de manera profunda a las familias involucradas y requieren discreción. Según informó EFE, Zapatero consideró que estas situaciones son de especial dificultad para los allegados y que, en el momento adecuado, ellas mismas relatarán lo sucedido. Expresó su satisfacción personal al haber contribuido a que algunas personas recuperen la libertad.

Respecto a las denuncias archivadas por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y vínculos con el gobierno venezolano, Zapatero solicitó respeto hacia los valores democráticos y los procedimientos judiciales en Venezuela. Dijo, de acuerdo con EFE, que la democracia se ve perjudicada por las insinuaciones y las descalificaciones infundadas. “Siempre lo llevo con deportividad, incluso con talante. Creo que todos debemos de contribuir a que esa polarización que algunos intentan mantener viva no se encienda más”, manifestó el expresidente en la misma intervención. La Audiencia Nacional desestimó las acusaciones en su contra por falta de indicios y pruebas, mientras que la Fiscalía española determinó que los hechos mencionados en la querella no tienen relación con delitos de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico ni con ningún otro delito, según publicó EFE.

La comparecencia de Zapatero tuvo lugar antes de la presentación de la nueva obra sobre la Transición española, contexto en el que reiteró la conformidad legal de sus actividades privadas y subrayó su derecho a ejercerlas. Reiteró que, en relación con Plus Ultra, “cero” de su actividad guarda relación con la compañía. De acuerdo con EFE, sus declaraciones formaron parte de una defensa de la transparencia y la legalidad en sus tareas profesionales, desvinculándose de cualquier papel en la ayuda pública concedida a la aerolínea bajo investigación pública. La posible citación ante el Senado sigue pendiente.

Durante sus intervenciones, Zapatero declinó profundizar en detalles relativos a la investigación de Plus Ultra más allá de lo ya manifestado, limitándose a recalcar la ausencia total de conexión entre sus servicios privados y el destino de fondos públicos. En lo referente a sus misiones en Venezuela, el exmandatario insistió en que su motivación principal ha sido impulsar una convivencia política pacífica y la consolidación de procesos democráticos, según resaltó EFE. Su valoración sobre el proceso de cambio en el país sudamericano se sostiene en sus años de seguimiento y participación directa en las negociaciones y en los intentos de reconciliación.

Estas declaraciones de Zapatero, según documentó EFE, aparecen en un contexto de demandas políticas para esclarecer supuestas mediaciones en casos de interés público y de un escrutinio judicial que, hasta el momento, ha descartado la implicación del expresidente en actividades ilícitas o delictivas.