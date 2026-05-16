¿A favor o en contra del salto a la fama de Julia Janeiro? Su tío Humberto opina

Giro de guion en la vida de Julia Janeiro que hace sólo unas semanas daba la sorpresa anunciando que quería ser "una superestrella" y poniendo como ejemplo a imitar a las mismísimas Kardashian. Lo hacía a través de una extensa entrevista en la revista '¡Hola!' donde explicaba los motivos de este cambio en su manera de pensar y además confesaba el trauma que ha superado tras sufrir bullying en su época escolar.

En esta nueva etapa vital de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario la joven cuenta con el apoyo de sus padres. Precisamente la odontóloga era la primera en arroparla públicamente con un mensaje en redes sociales: "Que nadie apague la luz que tienes hoy, mi pequeña lobita. Te queremos, hasta donde la luz llegue".

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¿Y qué hay del resto de los Janeiro? Ha sido su tío Humberto el último en manifestarse al respecto: "No te sé decir porque no estoy al tanto de ese tema, pero si es todo para bien, me alegro", respondía el piloto, que afirma estar de acuerdo en que ahora su sobrina esté expuesta a los medios de comunicación si ese es su deseo.

Además, Humberto sigue la línea de su hermano y su cuñada en cuanto a su reacción a la decisión que ha tomado Juls sobre su futuro laboral: "Todo bien, me imagino que es como cualquier familia". Julia Janeiro deja el anonimato para entrar a concursar en 'La caja amarilla' y de ahí, como ella anhela, quizá la veamos en la gran pantalla.

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