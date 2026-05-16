Moldavia sobre decreto ruso para Transnistria: necesitan más gente para enviar a la guerra

Berlín, 16 may (EFE).- La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, criticó este sábado al decreto ruso que simplifica los trámites de concesión de la ciudadanía para los ciudadanos de la región separatista moldava de Transnistria y destacó que es una señal de que Moscú necesita más soldados para enviar a luchar en Ucrania.

"Probablemente necesitan más gente a la que enviar a la guerra en Ucrania", comentó al ser preguntada al respecto en un panel de la Conferencia Lennart Meri que se celebra este fin de semana en Tallín.

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"Es probablemente una forma de intentar amenazarnos otra vez, porque a Rusia no le gustan las acciones que hemos adoptado hacia la integración de Transnistria. Hemos estado adoptando medidas en la parte económica y financiera", agregó.

Sandu advirtió de que los ciudadanos de la región separatista deberían "pensárselo dos veces" antes de aceptar la oferta y obtener la ciudadanía rusa.

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Desde que empezó la guerra en Ucrania, recalcó, la mayor parte de la gente de la región ha optado por la ciudadanía moldava, ya que con ella "se sienten más seguros".

La presidenta moldava también acusó a Rusia de intentar obstaculizar el proceso de adhesión de su país a la Unión Europea, transmitiendo a la población moldava la idea de que Bruselas no va "en serio" con la integración.

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"Hemos estado cumpliendo y queremos ver a la UE tomar las decisiones adecuadas para que continuemos con ello, porque de lo contrario esto va a ayudar a Rusia con sus narrativas", subrayó.

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó el viernes un decreto por el que podrán optar a la ciudadanía rusa de modo simplificado todos los ciudadanos extranjeros o personas sin ciudadanía mayores de 18 años que viven permanentemente en Transnistria.

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El documento establece que los habitantes de Transnistria pueden solicitar la nacionalidad rusa sin necesidad de residir permanentemente en territorio ruso, dominar el idioma ruso, o conocer la historia y las leyes de Rusia.

En abril pasado el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, aseguró que Moscú no descarta anexionar la región separatista para proteger a los aproximadamente 220.000 ciudadanos rusos que viven en Transnistria, oficialmente parte de Moldavia. EFE

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