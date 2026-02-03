Von der Leyen y Costa viajarán a Ucrania para conmemorar el 4º aniversario del inicio de la guerra

El anuncio de que la Unión Europea prepara un nuevo paquete de sanciones contra el gobierno de Vladímir Putin, con el objetivo declarado de incrementar la presión internacional para impulsar negociaciones de paz con Kiev, antecede al viaje planificado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, a la capital ucraniana. Según informó Europa Press, la visita de los principales dirigentes del bloque europeo coincide con la conmemoración del cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa a Ucrania y busca mostrar solidaridad y respaldo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un contexto de escalada bélica.

Europa Press detalló que la portavoz de Von der Leyen, Paula Pinho, hizo pública la confirmación de la asistencia al evento por parte de la presidenta de la Comisión Europea en una conferencia de prensa celebrada en Bruselas. Pinho explicó que durante una llamada telefónica mantenida el lunes entre Von der Leyen y Zelenski, la líder comunitaria reiteró personalmente su disposición a participar en la conmemoración que marca los cuatro años desde el ataque militar que comenzó el 24 de febrero de 2022.

El medio Europa Press consignó además que António Costa, recién nombrado presidente del Consejo Europeo, también formará parte de la delegación a Kiev. Ya en diciembre, el entorno de Costa había anticipado que el dirigente portugués preveía acompañar a las autoridades ucranianas en la fecha simbólica, reforzando la dimensión institucional y política del respaldo europeo a Ucrania.

En el marco de la preparación de esta visita, Von der Leyen anunció que la Unión Europea avanza en la elaboración del vigésimo paquete de sanciones contra Moscú. Europa Press reportó que el objetivo es que estas nuevas medidas restrictivas estén listas a tiempo para el aniversario y contribuyan a generar un marco que lleve a la Federación Rusa a sentarse “de manera genuina” en la mesa de negociaciones. Von der Leyen hizo hincapié en que la comunidad internacional solo podrá alcanzar una solución negociada si aumenta la presión a través de recursos políticos y económicos coordinados.

Según lo señalado por la portavoz comunitaria y tal como documentó Europa Press, la presidenta de la Comisión Europea subrayó en su reciente comunicado el compromiso del bloque en prestar apoyo constante a Ucrania. “Día tras día, año tras año”, la Unión Europea ha mantenido medidas orientadas a la contención de la agresión rusa, usando como principal herramienta la adopción de sanciones económicas y diplomáticas.

Las autoridades europeas han tomado la decisión de viajar a Ucrania y reforzar su apoyo en un momento en que, conforme a los datos recogidos por Europa Press y compartidos en Bruselas, el ejército ruso intensifica los ataques dirigidos contra infraestructuras civiles y viviendas en distintas regiones del país. De acuerdo al canal oficial, Von der Leyen y Zelenski coincidieron en que el recrudecimiento de la ofensiva rusa ha supuesto una renovación de los crímenes de guerra y una prolongación del sufrimiento de la población ucraniana.

Europa Press explicó que la agenda de la delegación europea en Kiev aún está pendiente de confirmación definitiva, debido a que la seguridad y la situación en el terreno exigen ajustes hasta último momento. La visita contará tanto con actividades de conmemoración como con reuniones de trabajo donde se abordarán estrategias conjuntas para sostener la resistencia ucraniana y promover la reconstrucción del país.

En la declaración oficial recogida por Europa Press, la portavoz de Von der Leyen subrayó que la acción europea con motivo del aniversario busca transmitir un mensaje inequívoco de solidaridad y cohesión en la respuesta frente la agresión continuada de Rusia. Tanto Von der Leyen como Costa han insistido en la importancia de mantener la unidad interna y la coordinación con socios internacionales para garantizar el cumplimiento de los objetivos humanitarios, políticos y de seguridad en Ucrania.

El viaje de los máximos representantes de las instituciones europeas y la preparación de nuevas sanciones se producen en paralelo a la atención permanente de la situación humanitaria. Europa Press señaló que las autoridades comunitarias continúan evaluando mecanismos complementarios de ayuda financiera, logística y política, con el propósito de reforzar la resiliencia ucraniana y su capacidad de recuperación a largo plazo ante la guerra iniciada en 2022.