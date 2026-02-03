Un palestino de 19 años muere de un disparo en la cabeza a manos del Ejército israelí en Jan Yunis

La cifra de personas fallecidas en Gaza a consecuencia de ataques israelíes desde el comienzo de la tregua se ha incrementado a 526, informaron las autoridades gazatíes durante la jornada, de acuerdo con los datos recogidos por la agencia de noticias palestina Sanad y el diario ‘Filastín’, medio vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Estos reportes se producen después de que nuevos episodios violentos se hayan registrado en el sur de la Franja tras operaciones militares que continúan pese a la entrada en vigor de un alto el fuego en octubre del año pasado.

Un joven palestino de 19 años fue identificado como Ahmed Muhamad Ahmed Abdel Aal por el Hospital Nasser de Jan Yunis. De acuerdo con la información suministrada por dicho centro médico, Abdel Aal perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona de Al Maslaj, al sur de Jan Yunis. La agencia Sanad y otros medios referenciados por ‘Filastín’ confirmaron que el ataque ocurrió la mañana del martes, a pesar del cese de hostilidades que teóricamente permanece vigente desde el 10 de octubre del año anterior.

Además de este hecho, se reportaron durante la víspera al menos cuatro muertes adicionales atribuidas a ataques israelíes en la región, cifra que incluye a un menor de tres años, según consignaron Sanad y ‘Filastín’. Estos episodios se suman a una cadena de enfrentamientos armados que mantienen la tensión en la zona sureña de Gaza y han elevado los cómputos de víctimas en la franja durante los últimos meses.

El medio ‘Filastín’ y la agencia Sanad detallaron también que, desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, las cifras generales representan 71.800 personas fallecidas y 171.555 heridas, conforme a los registros de las autoridades gazatíes, dominadas por Hamás. Este balance recoge tanto las bajas directas registradas durante las operaciones militares como el impacto acumulado de los enfrentamientos prolongados.

El hospital Nasser, principal centro de referencia en la zona sur de Gaza, se ha visto desbordado por el flujo de heridos y víctimas mortales en medio de los frecuentes ataques. Según recogió la agencia Sanad, las autoridades médicas alertaron sobre la dificultad para atender la creciente cantidad de casos graves derivados del uso de munición real en zonas densamente pobladas. El fallecimiento de Abdel Aal representa sólo uno de los numerosos casos en que civiles palestinos resultan alcanzados en contextos de operativos militares.

Fuentes consultadas por ‘Filastín’ subrayaron que, a pesar de la tregua formalmente establecida en octubre, los episodios violentos se han sucedido de forma intermitente, especialmente en sectores del sur de la franja. Las autoridades gazatíes reiteraron la demanda de protección internacional y de un cese efectivo de las hostilidades, argumentando que las repetidas incursiones han incrementado la vulnerabilidad de la población local.

Según consignaron Sanad y ‘Filastín’, el número de heridos continúa aumentando, con 1.447 registrados desde el reinicio de operativos tras el establecimiento de la tregua. Las cifras confirman la persistencia de una situación humanitaria grave en el enclave palestino, particularmente en lo relativo al acceso a tratamientos médicos, la escasez de suministro y el desplazamiento de miles de habitantes de las zonas afectadas.

En declaraciones recogidas por ‘Filastín’, portavoces de la administración sanitaria local destacaron que los ataques recurrentes dificultan la labor de evacuación y atención médica en sectores sometidos a fuego activo. Las familias afectadas, agregaron, enfrentan condiciones de vida precarias y se han visto forzadas a buscar refugio en instalaciones improvisadas, ante la destrucción generalizada de viviendas e infraestructura civil.

El balance oficial recopilado por las autoridades gazatíes, según información de la agencia Sanad, refleja el impacto sostenido de nueve meses de operaciones militares en la Franja, que han repercutido en todos los ámbitos de la vida comunitaria. Además de las víctimas directas, los informes señalan una creciente preocupación por la seguridad alimentaria, la interrupción de los servicios básicos y la propagación de enfermedades en algunos campamentos de desplazados internos.

Los organismos internacionales y varias ONG que operan en el territorio han advertido, según recopilaron Sanad y ‘Filastín’, sobre el riesgo de agravamiento de la crisis humanitaria si continúan las restricciones al ingreso de ayuda y las acciones militares. Las cifras presentadas constituyen una acumulación de datos recopilados durante el lapso transcurrido desde el 7 de octubre del año pasado, fecha en que se desencadenó la ofensiva militar israelí tras ataques atribuidos a fuerzas armadas palestinas.

Conforme han puntualizado la agencia Sanad y el diario ‘Filastín’, los operativos militares y enfrentamientos en el sur de Gaza han sostenido la presión sobre la infraestructura hospitalaria y humanitaria de la región, al tiempo que aumentan las demandas de intervención internacional para apoyar a la población civil y garantizar el cumplimiento efectivo de cualquier acuerdo de alto el fuego vigente.

La información ofrecida por los medios palestinos consultados muestra que, a pesar de las declaraciones oficiales sobre cese de hostilidades, el ciclo de violencia sigue cobrando víctimas y deteriorando las condiciones de vida en la franja sur de Gaza.