Rubio felicita a la presidenta electa de Costa Rica y augura avances en las relaciones con EEUU

La postura del Gobierno de Estados Unidos en torno a la reciente jornada electoral en Costa Rica quedó plasmada en la reacción oficial del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien subrayó la relevancia de fortalecer la cooperación en materias como la lucha contra el narcotráfico, la gestión de los flujos migratorios, el avance en ciberseguridad y el reforzamiento de las relaciones económicas bilaterales. De acuerdo con el comunicado difundido por Rubio y citado por diversos medios, Washington proyecta que bajo la conducción de Laura Fernández, el país centroamericano continuará trabajando con Estados Unidos para abordar estos retos conjuntos.

Tal como reportó la prensa internacional, Marco Rubio transmitió sus felicitaciones a la presidenta electa de Costa Rica mediante un mensaje en la red social X, dirigido tanto a Fernández como al pueblo costarricense, tras confirmarse los resultados preliminares de los comicios del día anterior. Rubio expresó: "Felicitaciones a la presidenta electa, Laura Fernández, y al pueblo de Costa Rica. Estados Unidos espera con interés trabajar con su administración para promover la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio". Las palabras del jefe de la diplomacia estadounidense puntualizaron la expectativa de su gobierno por mantener una agenda de colaboración activa con el nuevo equipo que asumirá la dirección del país centroamericano.

El secretario de Estado norteamericano también difundió un comunicado en el que calificó como "clara victoria" el resultado de las elecciones, luego de que Fernández, representante del Partido Pueblo Soberano (PPSO), obtuviera más del 40% de los sufragios, superando al resto de los candidatos y evitando así una segunda vuelta. Según consignó el cable de prensa, Rubio enfatizó: "Bajo su liderazgo, estamos seguros de que Costa Rica seguirá avanzando en las prioridades comunes, entre las que se incluyen la lucha contra el narcotráfico, el fin de la inmigración ilegal a Estados Unidos, la promoción de la ciberseguridad y las telecomunicaciones seguras, y el fortalecimiento de los lazos económicos".

De acuerdo con lo informado, Laura Fernández se consolida como presidenta electa tras obtener una mayoría significativa en la jornada electoral, representando al Partido Pueblo Soberano y liderando una propuesta de centro-derecha que marcó diferencia frente a sus adversarios. La victoria, según destacó el medio, cerró la contienda sin necesidad de balotaje, hecho que refuerza la legitimidad del proceso y abre paso a una nueva etapa política en Costa Rica.

El comunicado oficial de Estados Unidos especifica que la administración Biden observa con interés el desarrollo de una política bilateral robusta, centrada en la resolución de desafíos comunes. Según consignó la agencia, entre los puntos prioritarios figuran la colaboración para frenar el tráfico de drogas ilícitas que afecta a numerosos países de la región, la implementación de políticas para regular la migración irregular hacia territorio estadounidense, la puesta en marcha de acciones conjuntas para garantizar la seguridad en el ámbito digital, especialmente en temas vinculados a las telecomunicaciones, así como el apuntalamiento de iniciativas que fortalezcan el intercambio económico y los negocios bilaterales.

El mensaje de Rubio, citado por las agencias internacionales, subraya la voluntad del gobierno estadounidense de mantener la cercanía diplomática con la administración entrante, resaltando el potencial de Costa Rica como socio regional clave para los intereses estratégicos de Estados Unidos en Centroamérica. La declaración pública que siguió a la felicitación digital profundiza en la importancia de sostener una cooperación fluida en cuestiones de seguridad regional, lucha contra las redes delictivas transnacionales y adaptación ante los retos tecnológicos asociados a la infraestructura crítica.

La agenda bilateral, según el comunicado reproducido por la prensa y las declaraciones del secretario de Estado, tendrá como ejes la consolidación de estrategias para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la articulación de mecanismos que desincentiven la migración irregular y promuevan vías legales y seguras, la protección de los sistemas digitales e infraestructuras de telecomunicación, así como la creación de oportunidades comerciales que beneficien a ambos países y tengan impacto positivo en la economía regional.

Los resultados electorales en Costa Rica, confirmados por las autoridades competentes, permiten el inicio de un periodo de transición en el que los vínculos diplomáticos y la cooperación bilateral ocuparán un lugar prioritario en la agenda del nuevo gobierno. Según detalló la cobertura estadounidense, la Casa Blanca expresa su confianza en que la jefa de Estado electa y su equipo promoverán políticas orientadas a la estabilidad, el desarrollo y la colaboración eficaz para enfrentar los problemas regionales. Estos mensajes también se interpretan como un gesto de respaldo a la institucionalidad democrática costarricense y al compromiso del país con valores compartidos.

Las autoridades estadounidenses, a través de su máximo representante diplomático, reiteran que la relación bilateral con Costa Rica representa una plataforma para emprender acciones conjuntas contra el crimen organizado, fomentar entornos de prosperidad y fortalecer la participación de ambos países en foros multilaterales relacionados con la seguridad hemisférica y el desarrollo sostenible. El comunicado citado concluye con la referencia explícita a las oportunidades que se abren bajo la nueva administración para profundizar en estos vínculos y llevar adelante iniciativas en beneficio mutuo.