Robles reivindica el "compromiso robusto" de España con la OTAN ante las críticas de Trump

Durante la reciente reunión en la sede del Ministerio de Defensa con el almirante Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN, Margarita Robles enfatizó que ningún debate ni declaración puede poner en entredicho la lealtad de España con la Alianza Atlántica. Según detalló el Ministerio de Defensa en un comunicado recogido por diversos medios, la ministra resaltó que España desempeña un rol clave en la defensa colectiva del espacio aéreo aliado a través del aporte de capacidades avanzadas y personal cualificado. La estrategia defensiva nacional se inserta en el cumplimiento de los compromisos multilaterales asumidos por el país ante la organización. Estas afirmaciones se producen en respuesta a los cuestionamientos manifestados por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la contribución de España en el marco de la OTAN, informó el medio Europa Press.

De acuerdo con esta información, Robles defendió el “compromiso robusto” del país con la OTAN, señalando que la aportación española se manifiesta tanto en contribuciones materiales como en la participación directa en misiones y operaciones conjuntas. La ministra subrayó la relevancia del papel de España en la vigilancia y protección del espacio aéreo común, una tarea que requiere alta especialización y actuación coordinada entre diferentes aliados. Según publicó Europa Press, Robles argumentó que los ejercicios periódicos y los despliegues de las Fuerzas Armadas en el marco de la policía aérea reforzada fortalecen la interoperabilidad militar y mejoran la detección temprana de amenazas internacionales.

El medio también detalló que Robles se refirió a la capacidad de España para responder de manera rápida a las necesidades de defensa aérea y antimisil, destacando tanto la profesionalización de los efectivos españoles como la disponibilidad operativa de los sistemas avanzados de defensa que el país pone a disposición de la Alianza. Un aspecto que la ministra mencionó especialmente fue la contribución de fuerzas terrestres a la presencia avanzada en el flanco este de Europa, con el mando del Grupo de Combate en Eslovaquia, así como el liderazgo de España en la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN que patrulla el mar Báltico.

Las declaraciones de Robles también señalaron que las Fuerzas Armadas españolas participan regularmente en ejercicios conjuntos e iniciativas multinacionales que buscan mejorar la capacidad aliada de respuesta ante crisis y conflictos armados, consignó Europa Press. La ministra insistió en que el país se caracteriza por la profesionalidad y la seriedad de sus efectivos, cuyos resultados operativos son valorados positivamente por los socios de la Alianza. Robles describió la labor de los militares nacionales como “ejemplo y modelo” para otros Estados miembros, en alusión a los reconocimientos recibidos desde instancias internacionales y de la propia OTAN.

Según Europa Press, durante la jornada también se abordaron los retos actuales en materia de seguridad, así como las prioridades compartidas por los aliados ante el nuevo escenario estratégico global. Robles reiteró que España mantiene una posición de fiabilidad sostenida dentro de la estructura militar de la OTAN y subrayó la importancia de mantener el esfuerzo colectivo frente a las amenazas transnacionales. Además, la ministra remarcó que la respuesta de los aliados requiere una cooperación intensiva y una actualización tecnológica constante, ámbitos en los que España se mantiene comprometida según los parámetros requeridos por la Alianza Atlántica.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, Robles desestimó que los discursos políticos críticos puedan menoscabar la imagen internacional del país en el seno de la OTAN y reafirmó la voluntad del Gobierno de continuar contribuyendo de manera activa a la seguridad de los territorios aliados. El respaldo político-institucional a la cooperación multilateral se actualiza a través de la presencia activa en los despliegues aéreos, marítimos y terrestres, así como el cumplimiento de las obligaciones definidas colectivamente por el bloque internacional. Estas garantías, enfatizó la ministra de Defensa, se sostienen en una estructura militar cualificada y preparada para responder a nuevos desafíos.

En la conclusión de la reunión —de acuerdo con el relato de Europa Press—, se reiteró la confianza mutua y el alineamiento de las políticas nacionales con los objetivos comunes de la Alianza Atlántica. Margarita Robles enfatizó que la colaboración continua y el esfuerzo conjunto permanecen como ejes fundamentales de la acción española en el marco de la OTAN, reafirmando la postura de España como uno de los socios alineados a los intereses estratégicos de la organización.