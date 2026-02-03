Previa del Valencia - Athletic Club

La defensa del Athletic Club afronta el choque de cuartos de la Copa del Rey ante el Valencia CF con varias ausencias notables, situación que podría abrir la puerta al debut oficial de Jon de Luis en el primer equipo. Según informó Europa Press, el duelo se celebrará este miércoles a las 21.00 en Mestalla, donde cada conjunto busca una inyección de moral tras una serie de resultados irregulares en LaLiga EA Sports. El enfrentamiento permite a ambos equipos no solo acercarse a las semifinales del torneo, sino también encontrar alivio en una competición que se ha convertido en una vía alternativa para ilusionar a sus aficiones.

Europa Press detalló que tanto Valencia como Athletic Club han vivido una temporada marcada por la inconsistencia y la cercanía en la clasificación liguera; solo dos puntos separan a ambos tras 22 jornadas. Ninguno consiguió la victoria en la reciente fecha del campeonato doméstico, lo que incrementa la presión sobre este cruce. La Copa del Rey se presenta como una alternativa para ambos, ya que avanzar en el torneo supondría un estímulo relevante en la campaña actual.

El recorrido copero de ambos clubes presenta contrastes. Según el medio citado, el Valencia superó las rondas anteriores mostrando seguridad defensiva: solo encajó un gol y en cada eliminatoria marcó al menos dos. Sin embargo, no enfrentó a rivales de máxima categoría en ese trayecto. En contraste, el Athletic lidiaba con más dificultades: necesitó la prórroga para superar al Ourense CF en dieciseisavos gracias a un único tanto, y nuevamente avanzó ante Cultural Leonesa tras un apretado 3-4 y afrontando parte del encuentro con un jugador menos por la expulsión de Aitor Paredes. Europa Press añadió que la ausencia de Paredes se suma a las lesiones de Dani Vivian y Unai Egiluz, lo que obligó al técnico Ernesto Valverde a considerar alternativas como la reincorporación de Aymeric Laporte, inactivo desde diciembre, y la inclusión de canteranos.

A las bajas defensivas se agregan las dudas en ataque para el conjunto vizcaíno. Alex Berenguer, otro de los habituales ofensivos, sigue apartado por molestias físicas. Además, la participación de Nico Williams está prácticamente descartada debido a problemas en el pubis, mientras que Oihan Sancet, protagonista recientemente al marcar en el partido de Liga de Campeones ante el Sporting de Portugal, también figura como baja por una lesión muscular en la pierna derecha. Ante este escenario, el Athletic confía en el momento de inspiración de Gorka Guruzeta, que acumula cinco goles en lo que va de 2026.

La última vez que estos equipos se toparon por la Copa en Valencia, el Athletic logró una victoria por 1-3 en la temporada 2022-23, con Iker Muniain, Nico Williams y Mikel Vesga como goleadores visitantes. En la presente temporada de liga regular, la balanza se inclinó hacia el Valencia, que venció por 2-0.

El club dirigido por Carlos Corberán también enfrenta ausencias, según publicó Europa Press. El Valencia no tendrá disponibles a Mouctar Diakhaby, Julen Agirrezabala y Thierry Correia, pero sí puede contar en nómina con Unai Núñez, su fichaje más reciente y exjugador del Athletic, que podría tener minutos ante sus antiguos compañeros. El técnico ha apostado en Copa por planteles menos habituales en la liga, por lo que se prevé que Umar Sadiq encabece el ataque tras registrar dos goles y una asistencia en sus actuaciones en el torneo.

Mestalla ha sido un bastión para el Valencia en los últimos meses, con una racha invicta de seis partidos como local, entre ellos dos victorias y cuatro empates desde el 25 de octubre. Europa Press señaló que, pese a este buen rendimiento en casa, las últimas tres eliminaciones en la competición copera tuvieron lugar precisamente en este estadio ante el FC Barcelona (derrota por 0-5), Celta de Vigo (1-3) y el propio Athletic Club (1-3). El equipo valenciano no supera una ronda de Copa en la que juega como anfitrión desde los cuartos de final del curso 2021-22, cuando venció 2-1 al Cádiz.

Para el encuentro de cuartos, las posibles alineaciones que Europa Press incluyó sitúan a Dimitrievski bajo palos para el Valencia, escoltado en defensa por Foulquier, Núñez, Tárrega y Gayá; Javi Guerra y Santamaría como mediocentros, con Diego López, Almeida y Ramazani respaldando a Sadiq en ataque. En la formación probable del Athletic figuran Padilla como portero; Gorosabel, De Luis, Yuri y Lekue en la zaga; Jauregizar y Galarreta en el centro; Iñaki Williams, Selton y Robert Navarro como mediapuntas, y Guruzeta al frente. El árbitro García Verdura (Comité Catalán) dirigirá el partido.

De acuerdo con Europa Press, la cita no solo define a uno de los semifinalistas del torneo del 'K.O.', sino que también pone a prueba la capacidad de ambos clubes para sobreponerse a las adversidades, entre ellas las bajas sensibles y la obligación de reconciliarse con su afición tras una campaña de altibajos en LaLiga. El contexto convierte la eliminatoria en un cruce de máxima exigencia para dos equipos que, pese a su historia y tradición, viven una temporada marcada hasta ahora por la urgencia y la necesidad de redención deportiva.