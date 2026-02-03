Previa del Alavés - Real Sociedad

El Deportivo Alavés aspira a regresar a unas semifinales de Copa del Rey, algo que no logra desde hace nueve temporadas, impulsado por su sólido desempeño defensivo en el torneo, donde aún no ha recibido goles. Según publicó el medio informativo, los vitorianos recibirán este miércoles a la Real Sociedad en el estadio de Mendizorrotza a las 21:00 horas, en uno de los derbis vascos más destacados de los últimos años, dentro de los cuartos de final de la Copa del Rey MAPFRE.

Tal como consignó la fuente, ambos equipos alcanzan la eliminatoria con alto nivel de confianza. Alavés viene de eliminar sin encajar goles a Getxo (0-7), Portugalete (0-3), Sevilla (1-0) y Rayo Vallecano (2-0), racha que ha generado ilusión entre su afición y ha favorecido su rendimiento liguero: suma dos victorias en LaLiga EA Sports ante Real Betis (2-1) y Espanyol (1-2), lo que les permitió salir de la zona baja hacia el sector medio de la tabla.

Por parte de la Real Sociedad, el club donostiarra también ha sorteado un periodo complicado en la liga. De acuerdo con la información original, desde su derrota a inicios de diciembre precisamente contra Alavés en Mendizorrotza, solo ha dejado de puntuar en un partido, acumulando tres victorias y tres empates, lo que equivale a 12 puntos sobre 18 posibles. Esto reactivó las aspiraciones europeas del equipo, que busca avanzar por tercera edición consecutiva a las semifinales del torneo.

El reciente impulso donostiarra coincide con la llegada al banquillo del entrenador estadounidense ‘Rino’ Matarazzo, quien, según la publicación, no ha conocido la derrota desde que asumió el cargo. Bajo su mando, la Real Sociedad eliminó en la ronda previa a Osasuna en la tanda de penaltis, tras empatar el partido en los últimos minutos frente al conjunto navarro. El equipo también viene de empatar ante el Athletic Club (1-1), en un encuentro del que extrajeron sensaciones positivas, aunque la noticia agria pasó por las lesiones, particularmente la del guardameta Unai Marrero, titular en Copa, quien causa baja por una lesión grave, según detalló el citado medio.

La Real Sociedad, que ya conquistó la Copa del Rey en la temporada 2019-2020 y ha accedido a semifinales en las dos ediciones anteriores, quiere prolongar su buena marcha en el torneo pese a su racha adversa frente al Alavés, contra el que ha perdido los tres últimos enfrentamientos directos.

Por el lado local, el entrenador Eduardo Coudet planea mantener la apuesta por el portero Raúl Fernández, pilar en los anteriores encuentros coperos. Facundo Garcés liderará la defensa tras haber reaparecido en Barcelona al recibir la autorización cautelar por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Toni Martínez, goleador en la ronda anterior, apunta a encabezar el ataque vitoriano, sumando solidez a una plantilla que ha encontrado regularidad defensiva y eficacia de cara al gol en la Copa del Rey.

En la probable alineación del Alavés, figuran Raúl Fernández bajo palos; una línea defensiva con Tenaglia, Garcés, Pacheco y Youssef; el centro del campo integrado por Calebe, Blanco, Guevara, Rebbach y Guridi; y en la delantera Toni Martínez.

La Real Sociedad, por su parte, previsiblemente alineará a Álex Remiro en la portería, cubriendo la ausencia de Marrero. En defensa podrían estar Aramburu, Aritz, Caleta-Car y Aihen; el mediocampo compuesto por Guedes, Carlos Soler y Beñat Turrientes; mientras que Brais, Oyarzabal y Orri Oskarsson se perfilan como piezas clave en el frente ofensivo. Según detalló el medio consultado, Mikel Oyarzabal y Orri Oskarsson constituyen el principal peligro para la defensa local.

El encuentro contará con la dirección arbitral de Quintero González, del Comité Andaluz. La cita está programada para las 21:00 horas en Mendizorrotza y será transmitida por M+ LaLiga 2.

Con este contexto, el derbi vasco reúne a dos equipos que atraviesan fases ascendentes y se juegan, además del pase a semifinales, la consolidación de procesos que han devuelto competitividad y expectativas tanto al Alavés como a la Real Sociedad, según reportó la publicación consultada.