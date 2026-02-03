Agencias

PayPal nombra al español Enrique Lores como su nuevo CEO

Nueva York, 3 feb (EFE).- El gigante de pagos digitales PayPal anunció este martes que el español Enrique Lores será su nuevo consejero delegado (CEO) desde el 1 de marzo, con la intención de cambiar la estrategia de crecimiento de la empresa después de que sus expectativas hayan decepcionado a los mercados.

Lores, exCEO de HP, reemplazará a Alex Chriss y durante la transición el director financiero de PayPal, Jamie Miller, será el consejero delegado interino.

La transición se da después de que PayPal reportara un beneficio e ingresos por debajo de lo esperado por los analistas, a lo que la empresa dijo que el consejo de administración ha decidido que "el ritmo de cambio y ejecución no estaba en línea" con lo esperado. EFE

