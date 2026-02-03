Agencias

Noem anuncia que "todos los agentes" de Seguridad Nacional en Minneapolis llevarán cámaras corporales

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha anunciado este lunes que "todos los agentes de campo en Minneapolis" llevarán cámaras corporales, una medida reclamada por los demócratas en el Congreso y que se extenderá progresivamente al resto del país "a medida que haya fondos disponibles".

"Con efecto inmediato, estamos instalando cámaras corporales en todos los agentes de campo en Minneapolis", ha informado a través de redes sociales tras una conversación con el 'zar de las fronteras', Tom Homan; con el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, y con el comisario jefe de los servicios de Protección de Fronteras y Aduanas de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), Rodney Scott.

Noem ha precisado asimismo que, "a medida que haya fondos disponibles, el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional", un proceso que prevé completar "rápidamente" y que será generalizado "para las fuerzas del orden del Departamento de Seguridad Nacional en todo el país", pese a que la ley federal no exige que los agentes del ICE y de CBP usen estos elementos.

El anuncio ha llegado tras la insistencia del Partido Demócrata, especialmente en el Senado, donde su líder, Chuck Schumer, lanzó la semana pasada tres exigencias --entre ellas, la de las cámaras corporales-- a cambio del apoyo demócrata a la ley de financiación de Seguridad Nacional, centro de un intenso debate en el Congreso que ha desembocado en un nuevo cierre gubernamental.

El bloqueo encadena su tercer día, si bien el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, prevé que termine este martes, cuando se complete en dicha cámara la votación de cinco leyes de financiación que otorgarán fondos a diversos programas federales hasta septiembre, a excepción de los de Seguridad Nacional.

En este caso, el texto --ya aprobado por el Senado-- facilita el presupuesto necesario para dos semanas de funcionamiento, un intervalo en el que el Congreso debatirá sus contenidos ante la controversia surgida por las redadas antimigratorias en Minnesota, que han dejado ya dos estadounidenses muertos a tiros a manos de agentes federales.

