Mueren tres soldados del Ejército Nacional Libio en un ataque en la frontera con Níger

Tres soldados del Ejército Nacional Libio, las fuerzas bajo el mando del mariscal Jalifa Haftar, han muerto y varios más han resultado heridos en un ataque "terrorista" simultáneo en varios puntos de la frontera con Níger, ha denunciado este lunes el Comando General del cuerpo militar en el este del país.

El atentado, ocurrido en la madrugada del pasado sábado, tuvo tres objetivos: el cruce fronterizo de Al Tum, Wadi Bughara y el paso de Salvador, donde se encuentran desplegados unidades de la Guardia Fronteriza para asegurar la zona limítrofe y combatir el contrabando y el crimen organizado, según ha indicado en un comunicado recogido por el portal de noticias Libya Update.

El Ejército ha señalado que como consecuencia del ataque varios miembros de las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF, por sus siglas en inglés) --una de sus principales facciones-- fueron hechos prisioneros por parte de los "elementos terroristas armados", mientras cumplían con su "deber nacional de custodiar las fronteras del país".

El organismo ha asegurado que está trabajando para liberarlos y que este "cobarde" ataque cuyo objetivo, ha señalado, es "socavar la seguridad y la estabilidad" de Libia, no lo "disuadirá" de continuar con su misión de proteger a la nación.

Asimismo, ha responsabilizado de la agresión a grupos especializados en "todo tipo de contrabando" y ha destacado que estas han sufrido "graves daños" tras haberles cortado sus rutas de suministro. "Esto impulsó a las bandas a llevar a cabo este acto hostil desesperado", ha sostenido, antes de apuntar a que los atacantes huyeron a Níger, si bien se están llevando cabo operaciones de rastreo para localizarlos.

De acuerdo a las informaciones del medio digital Libya Review, los autores del ataque son un grupo autodenominado "Revolucionarios Tubu", que tomó brevemente el control del cruce fronterizo y en un vídeo difundido en redes sociales justificó el ataque contra lo que denominó redes de corrupción y contrabando en el sur de Libia.

En particular, acusó a las fuerzas de seguridad aliadas de Haftar de facilitar el contrabando de combustible y mercancías, y advirtió de que los vehículos y puestos de control presuntamente involucrados en tales actividades serían atacados o destruidos. La comunidad tubu vive principalmente en el sur de Libia, el norte de Chad y Níger y el oeste de Sudán, en su mayoría viven del pastoreo y de forma nómada o seminómada.

Libia lleva años sacudido por una disputa que enfrenta al primer ministro Abdul Hamid Dbeibé --cuyo Ejecutivo está reconocido por la comunidad internacional-- con las autoridades del este --que tienen en el presidente de la Cámara de Representantes, Aguila Salé, y el general Haftar a sus hombres fuertes--, con numerosos grupos armados entre medias que buscan consolidar su poder en diferentes partes del país, incluida la capital, Trípoli.