México recibió remesas por 52.295 millones de euros en 2025, un 4,6% menos por la política migratoria en EEUU

México registró unos ingresos por remesas de 61.791 millones de dólares (52.295 millones de euros) en 2025, lo que supone una contracción del 4,6% respecto al mismo periodo del año anterior, en un contexto marcado por la política migratoria impulsadas en Estados Unidos, según los datos divulgados por el Banco de México (el banco central del país, Banxico).

Durante el último ejercicio, el 99,1% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas al sumar 61.197 millones de dólares (51.808 millones de euros).

Por otra parte, las remesas efectuadas en efectivo y especie, así como las 'money orders' representaron el 0,7% y el 0,2% del total, respectivamente, al registrar niveles de 463 y 131 millones de dólares (391 y 110 millones de euros).

En paralelo, los egresos por remesas ascendieron a 1.183 millones de dólares (1.001 millones de euros), una cifra que se sitúa un 9,6% por debajo de la registrada hace un año.

Respecto al mes de diciembre, los ingresos por remesas procedentes del exterior aumentaron un 1,9% hasta situarse en los 5.322 millones de dólares (4.504 millones de euros), mientras que las enviadas por residentes en México a otros países presentaron una expansión interanual del 9,4% hasta los 122 millones de dólares (103 millones de euros).

Con estos resultados, el saldo de la cuenta de remesas en México para 2025 fue de 60.608 millones de dólares (51.300 millones de euros), lo que supone un recorte anual del 4,5% en comparación con el ejercicio anterior.

México fue el único país de América Latina y el Caribe donde las remesas registraron una caída del 5,6% en el primer semestre del 2025, coincidiendo con el inicio del mandato del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, frente a incrementos a doble dígito en países como Honduras (25,3%), El Salvador (17,9%) o Colombia (13,9%).