María Pérez: "No estoy para hacer historia, estoy para superarme a mí misma"

En el año 2025, María Pérez afrontó cambios significativos en las pruebas de marcha atlética que marcaron la última etapa de su carrera profesional antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Según detalló Europa Press, la atleta granadina se enfrentó a una temporada de transición, catalogando ese periodo como la despedida a las tradicionales distancias de 20 y 35 kilómetros, que fueron modificadas por las modalidades de media maratón y maratón. Pérez señaló que estos ajustes no alteraron fundamentalmente su preparación, ya que "ahora solo tengo que hacer un kilómetro y cien metros más, pero me lo preparo igual que cuando preparaba el 20".

De acuerdo con Europa Press, María Pérez es una de las figuras que más logros ha sumado en los últimos años para la marcha atlética española, acumulando cuatro títulos mundiales y dos medallas olímpicas —oro y plata— entre 2023 y 2024. La deportista indicó que estos resultados contribuyeron significativamente a que la disciplina, catalogada durante años como "el patito feo del atletismo", recibiera mayor consideración y respeto en el ámbito nacional. "Hemos sido el patito feo, pero cuando han llegado las grandes citas, el patito feo es el que más medallas ha sacado", declaró en diálogo con Europa Press, y subrayó que incluso los cuartos puestos derivados de los Juegos de Tokio 2020 mantienen un alto valor competitivo.

Europa Press reportó que María Pérez, entrevistada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid como embajadora de Iberdrola, explicó que los marchadores han debido adaptarse más que otras disciplinas para obtener grandes logros. Esa capacidad de adaptación los ha llevado a estar "bien valorados" en España, según la atleta. Además, relató cómo tras un prolífico 2024, la necesidad de mantener el nivel competitivo generó dudas sobre su continuidad: "Siempre está ese runrún en la cabeza de un deportista, que cuando consigue el mayor sueño no sabe si va a ser igual de competitiva después. Y he aprendido que sí". Este aprendizaje la llevó a disfrutar más del proceso deportivo, al entender que la presión no solo proviene de la sociedad, sino del propio rigor autoimpuesto.

La andaluza reconoció que los logros recientes le permitieron concederse una mayor tranquilidad y dar un respiro a su cuerpo tras años exigentes de preparación. "Ahora mismo me estaría diciendo 'gracias por darme ese pequeño descanso que me vas a dar ahora, que solo hay una distancia que es la media maratón y que en tu cabeza no está lo de querer doblar', porque yo creo que ha sufrido bastante estrés el cuerpo", declaró Pérez, según relaciona Europa Press. La deportista también destacó el sacrificio personal que exige la alta competencia, señalando que el mayor coste es distanciarse de la familia: "Al final son a las personas que más tiempo le quitamos cuando nosotros queremos conseguir un éxito. Creo que sin ellos no sería posible", afirmó.

La marcha española experimentó un fortalecimiento en los últimos años, apoyado, según explicó la atleta al medio, en los buenos resultados obtenidos, lo que trajo consigo un incremento del respeto por parte de la sociedad y del entorno deportivo. María Pérez fue distinguida como Mejor Atleta Mundial de disciplinas fuera del estadio por World Athletics, un reconocimiento que, según reporta Europa Press, llegó tras conseguir seis medallas internacionales en solo tres años y del que considera que es un homenaje para toda la marcha española. Explicó que muchos atletas de la disciplina lograron hazañas relevantes sin recibir tal reconocimiento: "Creo que es un reconocimiento a la marcha atlética en general, al mundo del atletismo español, por todo lo que han trabajado durante tantísimos años".

Aunque dentro del país la percepción de la marcha muestra avances, Pérez considera que a nivel internacional aún permanece una valoración insuficiente. Europa Press indicó que la atleta reflexionó sobre los retos para las nuevas generaciones de marchadores, quienes afrontan dudas respecto al futuro olímpico de la disciplina. En ese sentido, la noticia de que la maratón mixta dejaba de ser prueba olímpica y que solo la media maratón permanecería, resultó inesperada para muchos deportistas. Esta dinámica hace que los más jóvenes enfrenten incertidumbre mientras planifican sus carreras.

En cuanto a los próximos compromisos, María Pérez mira hacia el Mundial de atletismo de Pekín 2027, donde buscará asegurar un puesto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Según explicó a Europa Press, la clasificación dependerá de ubicarse entre las ocho primeras en la media maratón. Pérez subraya la necesidad de mantener la motivación y la ambición ante el relevo de nuevas promesas dentro del equipo español, y aseguró no tener garantizada aún su plaza olímpica. El ciclo de preparación abarca también el campeonato previo de 2026 en Birmingham.

El apoyo de los patrocinadores resulta clave para la continuidad en el alto rendimiento, subrayó la marchadora española, haciendo referencia a Iberdrola como uno de los principales impulsores de su carrera. "Gracias a patrocinadores como 'Iberdrola', que es uno de los mayores que tengo, he conseguido grandísimos éxitos. Da ese apoyo y esa visibilidad a deportes minoritarios o deportes no profesionales, pero que cada cuatro años están en los Juegos Olímpicos", valoró Pérez, según consigna Europa Press.

En el plano personal y ante la proximidad de la maternidad tras su última cita olímpica, la atleta expresó que prefiere ser recordada como un buen ejemplo por su actitud y no por la lista de medallas alcanzadas. En sus palabras recogidas por Europa Press: "No que me recuerden por las medallas que he conseguido, ni que tampoco comparen a las nuevas generaciones conmigo, porque cada persona es un mundo y creo que cada uno se merece lo mejor. No estoy aquí para hacer historia, sino que estoy aquí para superarme a mí misma, para encontrar esa motivación y esos retos diferentes". Pérez concluye, de este modo, que su camino deportivo es una búsqueda personal de mejora continua, inspirada más por la superación propia que por las metas históricas o la acumulación de títulos.