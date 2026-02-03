Mar Flores rompe a llorar con la emocionante confesión de Carlo Costanzia sobre su paternidad con Alejandra Rubio

Durante la segunda entrega del programa 'Decomasters' emitido por TVE, las declaraciones de Carlo Costanzia sobre los efectos de la paternidad en su vida provocaron la reacción visible de su madre, Mar Flores, quien no logró contener las lágrimas en pleno rodaje. Según consignó el medio, Costanzia compartió públicamente los detalles del momento en que supo que Alejandra Rubio, su pareja, esperaba un hijo apenas dos meses después de iniciar la relación y cómo este acontecimiento coincidió con un periodo especialmente complejo mientras cumplía tercer grado en prisión.

El medio detalló que la conversación se produjo durante una prueba al aire libre dentro del concurso, en la que Costanzia participaba junto a los actores Eduardo Casanova y Canco Rodríguez. En ese contexto, el actor abordó las impresiones que suele generar por su aspecto físico y manifestó: "Doy una impresión un poco dura, soy alto, grande, los tatuajes... pero soy blandito, sí". Posteriormente, Costanzia se refirió a la sorpresa que experimentó cuando se enteró del embarazo de Alejandra Rubio. "En mi caso no fue buscado, entonces casi me da un infarto. El corazón se me paró", relató ante las cámaras, según reportó el propio programa.

Costanzia narró para la audiencia de TVE que el embarazo ocurrió cuando aún cumplía condena, ya que si bien trabajaba fuera gracias al régimen de tercer grado, debía pernoctar en prisión todas las noches. Describió ese periodo como muy difícil tanto para él como para su pareja, debido a la imposibilidad de compartir tiempo de calidad durante la gestación. "Durante todo el embarazo yo no dormía en casa. Fue muy duro, pero ella es súper fuerte", compartió el actor en su testimonio, en palabras consignadas por TVE.

A pesar de reconocer que siempre quiso ser padre, Costanzia admitió que esperaba hacerlo en otro momento. "Yo tenía claro que quería ser padre, pero en su debido momento. Digamos que me pilló en un momento en el que no tenía que ser", explicó. Sin embargo, expresó que la llegada de su hijo constituyó un giro determinante en su vida. "Al final su llegada es lo mejor que me pudo pasar", dijo con voz entrecortada. Según reportó TVE, la sinceridad de estas palabras provocó una reacción visible en Mar Flores, quien debió interrumpir lo que hacía para quitarse las lágrimas.

En la conversación, el actor agregó que la paternidad lo transformó en numerosos aspectos y le permitió comprender mejor a sus propios padres. "Tener a Carlo Jr. me ha cambiado la vida por completo. Creo que también me ha servido mucho para entender la parte de mis padres", afirmó durante la emisión. En relación a la conexión familiar con su madre, explicó: "Desde luego, nos ha vuelto a unir. Somos los dos muy cabezones", haciendo referencia al carácter de ambos, según lo recogido por TVE.

Mar Flores, visiblemente emocionada durante el programa, manifestó con orgullo que su nieto es prácticamente idéntico a su hijo. "El pequeño es un copia y pega de Carlo", expresó la modelo entre lágrimas, de acuerdo con lo que mostró la transmisión.

Estas confesiones se difundieron mientras circulan rumores sobre un nuevo embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, apenas un año después del nacimiento de su primogénito, Carlo Jr. De acuerdo con la información publicada, la atención mediática sobre Costanzia y Rubio ha aumentado, especialmente porque el actor viene mostrando una faceta personal no revelada hasta el momento, vinculando vivencias personales con su proyección pública. El espacio televisivo de interiorismo y reformas en el que los dos comparten pantalla ha servido como escenario para que ambos profundicen en la relación madre-hijo y en cómo los cambios personales han impactado en su propia dinámica familiar.

El relato de Costanzia en 'Decomasters' aportó detalles sobre el reto de compaginar la paternidad con una periodo de privación de libertad y cómo, pese a las dificultades, tanto él como Alejandra Rubio afrontaron la experiencia con determinación. Las palabras de ambos refuerzan la influencia que determinados acontecimientos familiares ejercen sobre la vida de figuras mediáticas y ofrecen una mirada poco habitual sobre la convivencia de la fama y los desafíos personales, según mostró la emisión de TVE.