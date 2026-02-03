Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos, muy cómplices y divertidos por Madrid una vez más

Claudia Stilianopoulos reapareció públicamente en Madrid en el marco de la presentación de su obra “Resetéate y Vive”, confirmando que, pese a la ruptura sentimental con Ernesto de Hannover, la relación amistosa entre ambos permanece sólida y visible, especialmente durante sus encuentros en la capital española. Según consignó la fuente, han sido frecuentes las ocasiones en que Stilianopoulos y de Hannover han compartido tiempo juntos tras el fin de su noviazgo, dando indicios de una convivencia basada en la confianza y la complicidad.

El medio detalla que ambos se dejaron ver una vez más mientras recorrían Madrid en un automóvil, compartiendo una conversación animada y mostrando gestos de complicidad. Esta escena refuerza la percepción de que, más allá de los vínculos románticos que los unieron en el pasado, la amistad ocupa un lugar central en la relación actual, como reiteró la propia Claudia durante su más reciente aparición pública en la ciudad. Tal como publicó el medio, el contacto entre ellos es frecuente y distendido: aprovechan estos encuentros para conversar sobre sus respectivas vidas y explorar juntos la gastronomía local.

Desde la ruptura sentimental producida a finales del año pasado, la pareja ha continuado manteniendo una relación calificada como cordial y cercana. Las imágenes difundidas y los comentarios hechos por Claudia confirman que la etapa amorosa ha quedado atrás, pero la conexión entre ambos se mantiene fuerte. La fuente subraya que los encuentros entre Stilianopoulos y de Hannover han sido habituales en la ciudad, mostrando que la complicidad permanece intacta pese al cambio en la naturaleza de su vínculo.

Durante su último encuentro, ambos recorrieron distintas zonas de Madrid dentro del automóvil. Más tarde, se observó a Stilianopoulos regresando a su vivienda, portando una pequeña bolsa de viaje, lo que indica que había pasado algunos días fuera de su domicilio, según reportó la fuente original.

La historia sentimental entre Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos se hizo pública en 2021. Desde entonces, ambos se volvieron inseparables, compartiendo numerosos eventos y momentos personales. En ese periodo, la hija de Pitita Ridruejo desempeñó un rol importante en la vida de Ernesto, especialmente durante un episodio crítico de salud que requirió hospitalización durante varias semanas. La preocupación por el estado de salud del exmarido de Carolina de Mónaco fue considerable, y la presencia atenta de Stilianopoulos durante ese proceso destacó en los reportes de prensa recogidos por la fuente.

El medio puntualiza que, aunque su relación amorosa llegó a su fin, la interacción constante entre los dos sigue atrayendo la atención mediática. Las demostraciones públicas de amistad y complicidad entre Stilianopoulos y de Hannover contrastan con los términos habituales que suelen marcar el final de un romance, revelando una dinámica poco común fundada en el compañerismo y la empatía mutua.

En síntesis, de acuerdo con el medio, las recientes apariciones públicas de ambos en la ciudad y los comentarios de la propia Claudia evidencian una relación marcada por el respeto y la continuidad del apoyo recíproco, superando la etapa sentimental para consolidar una amistad frecuente y visible en Madrid.