Vidal Quadras pide apoyo a la oposición iraní: Sólo el pueblo puede derribar al régimen

París, 21 jun (EFE).- El expresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal Quadras, víctima de un atentado en 2023 que se atribuye a Teherán, considera que el fracaso de la acción militar de Estados Unidos en Irán muestra que la única vía es que el pueblo derribe al régimen y por eso pide apoyo para un grupo histórico de la oposición.

Vidal Quadras, que participó este domingo en un encuentro de dos días en la sede del Centro Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI) en Auvers sur Oise, a las afueras de París, consideró, en declaraciones a EFE, que el memorándum de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán "sin duda alguna es muy favorable al régimen" iraní.

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Para él, es la prueba de que "Estados Unidos ha reculado" después de que "ha fallado" la operación militar que inicialmente presentó también como una maniobra para propiciar un levantamiento interno que derrocara al régimen.

"Sólo queda -añadió- una vía, que es la que funcionaría" y para eso tendría que haber "una presión diplomática y financiera (internacional) muy fuerte" sobre las autoridades al mando en Teherán y en paralelo reconocer el CNRI "como una legítima oposición" y "darle apoyo político pleno" para que "fuese el propio pueblo de Irán el que derribase el régimen".

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Este veterano político conservador de 80 años, antiguo miembro del Partido Popular (PP) y luego uno de los fundadores de Vox, del que más tarde se distanció, que lleva muchos años defendiendo al CNRI, hizo hincapié en que este grupo "tiene miles de pequeñas unidades de resistencia" clandestinas en Irán que organizan acciones pese a que sus miembros corren el riesgo de ser ejecutado si son detectados.

Según su análisis, "el régimen está muy debilitado" porque ha perdido capacidad militar, porque el descontento de la población es muy grande, como quedó ilustrado en las protestas que fueron reprimidas con miles de muertos a comienzos de este año y porque la situación económica es mala.

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Y aunque el acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra le ha podido dar aire, dijo estar convencido de que "eso es temporal".

En la reunión de dos días organizada por el CNRI en su sede francesa en el exilio participaron, entre otros, el ex primer ministro británico Boris Johnson y el antiguo presidente del Consejo Europeo y ex primer ministro belga, Charles Michel, así como los senadores del PP Íñigo Fernández García e Isabel Moreno.

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El sábado, esta organización de oposición pretendía organizar una manifestación en París para denunciar las ejecuciones del régimen, pero las autoridades francesas no dieron finalmente la autorización alegando motivos de seguridad. EFE