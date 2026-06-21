Marc Márquez suma su segunda victoria consecutiva y aprovecha la penalización de Bezzecchi

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado su segunda victoria consecutiva al vencer el Gran Premio de la República Checa de MotoGP en el circuito de Brno y aprovechar así de la mejor manera posible la penalización impuesta al líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

Márquez se encuentra ahora en la cuarta posición, a 40 puntos de Bezzecchi, después de sumar la victoria número 101 de su carrera deportiva y la 75 en MotoGP y de llegar a tener una desventaja de 102 puntos al término de la carrera de Mugello (Italia).

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La carrera de la República Checa resultó mucho más accidentada de lo que se podría pensar en cualquier momento, y no por los percances de los pilotos, sino por las sanciones que algunos de ellos iban a tener que afrontar en Brno.

Lo cierto es que al circuito checo ya llegó el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) sabiendo que tendría que cumplir con dos 'vueltas largas' de penalización por el accidente que protagonizó en la salida de Hungría.

Y ahí no acabaron los males para el equipo oficial de Aprilia, que vio como su líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi, era descalificado del gran premio por propinar un empujón y un cachete a un comisario de pista tras caerse en la carrera esprint.

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Esa circunstancia dejaba el camino expedito a todos sus rivales para recortar distancias y todos se lo plantearon como objetivo prioritario.

No falló Ai Ogura -desde la 'pole'- en la salida, que enfiló la curva de final de recta como líder, en el mismo punto en el que Marc Márquez se coló por el interior para colocarse tercero.

Apenas un par de curvas más tarde superó al brasileño Diogo Moreira (honda RC 213 V), para ocupar la segunda posición, aunque le duró poco porque su compañero de equipo 'Pecco' Bagnaia, le superó después.

En la segunda vuelta Bagnaia superó a Ogura para liderar la carrera y al apercibirse de ese situación, Marc Márquez se apresuró a superar al japonés para evitar que su compañero de equipo se marchase irremisiblemente en pos de la victoria.

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Fue en la quinta vuelta y cuando iba octavo, cuando Jorge Martín hizo su primera 'vuelta larga', con la que regresó décimo a la carrera, justo por detrás del también piloto de Aprilia español, Raúl Fernández.

Una vuelta más tarde, en la sexta, Jorge Martín completó su segunda 'vuelta larga', para entrar decimotercero en pista, por detrás del italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), a pesar de exceder los límites de la pista en ambas ocasiones, si bien Dirección de Carrera consideró que las penalizaciones se habían completado apropiadamente.

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Por delante, 'Pecco' Bagnaia continuó marcando el ritmo de carrera, con Marc Márquez controlando las distancias respecto a su compañero de equipo y ya con Ai Ogura más atrás, mientras que el segundo clasificado del campeonato, Jorge Martín, era decimotercero por entonces, octava vuelta.

En esos momentos de la carrera, cuando se iba a cumplir el ecuador de la misma, Bagnaia mantenía el liderato, perseguido por su compañero Marc Márquez, con Ai Ogura, Pedro Acosta (KTM RC 16) y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) algo más atrás, pero con opciones de lograr engancharse al dúo de cabeza.

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Poco a poco, Marc Márquez se pegó, literalmente, a su compañero 'Pecco' Bagnaia, con Ai Ogura recuperando terreno, después de dar un cierto descanso a sus neumáticos, si bien todos llevaban los mismos compuestos tanto en el eje delantero como el trasero.

Por detrás, a nueve vueltas del final y en la curva siete, Fabio di Giannantonio superó a 'Tiburón' Acosta para ponerse cuarto, mientras Ai Ogura seguía tirando para cazar a los pilotos oficiales de Ducati, a ritmo de vuelta rápida.

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Acosta dio muestras de tener algún tipo de problema, quizá con la presión de los neumáticos, pues el también español Joan Mir (Honda RC 213 V) le superó a cinco vueltas del final y ya en el último giro el piloto del Puerto de Mazarrón tuvo que apartarse de la pista sin ninguna opción de atravesar la recta de meta.

A siete vueltas del final Marc Márquez respondió con la vuelta rápida de carrera y se pegó nuevamente a 'Pecco' Bagnaia, en tanto que Ai Ogura se quedaba algo más rezagado.

Marc Márquez pasó a la acción a cinco vueltas del final, cuando superó a 'Pecco' Bagnaia después de lograr la vuelta rápida y también Ai Ogura se pegó al rebufo de la moto del italiano para superarlo antes de concluir ese giro.

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Ai Ogura se fue acercando a Marc Márquez con un ritmo de una décima de segundo por vuelta, pero el nueve veces campeón del mundo protagonizó un pilotaje impecable para mantener las distancias respecto al japonés y lograr su segunda victoria consecutiva de la temporada.

Ogura no pudo 'neutralizar' a un Marc Márquez que pilotó con la eficacia de una mecánica suiza camino de su segunda victoria consecutiva, por delante de Ogura y Bagnaia, mientras que Martín, que ahora está a ocho puntos de su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, fue noveno. EFE

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