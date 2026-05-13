Emiratos suma a 16 personas y cinco entidades libaneses a su listado de terroristas

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han incluido a más de una veintena de personas y entidades libanesas en su listado de terroristas, alegando supuestos lazos con el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Lo ha hecho a través de una resolución de su Consejo de Ministros, en la cual ha aprobado añadir a 16 personas y cinco entidades libanesas a la referida lista de organizaciones que presuntamente apoyan el terrorismo, según ha informado la agencia de noticias oficial emiratí, WAM.

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El objetivo de esta decisión es tratar de desarticular y desmantelar redes que el Ejecutivo emiratí considera vinculadas a la financiación del terrorismo y a actividades que, directa o indirectamente, estén relacionadas con ello.

Al calor de dicha resolución, las autoridades reguladoras del país están obligadas a identificar a cualquier figura física o jurídica vinculada a través de relaciones financieras o comerciales a los incluidos en la lista, teniendo que adoptar las medidas necesarias de conformidad con la legislación vigente, que incluye la congelación de activos en un plazo inferior a 24 horas.

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Además de los 16 nacionales libaneses, se encuentran en esta lista de presuntos vinculados con Hezbolá Bayt al Mal al Muslimeen, identificada como brazo financiero y "tesoro" no oficial de la milicia; Al Qard Al Hassan Association, entidad financiera sin ánimo de lucro vinculada al partido-milicia chií; la compañía Al Tasheelat; The Auditors for Accounting and Auditing (auditores de contabilidad y auditoría), y la entidad Al Khobara For Accounting, Auditing, and Studies.