El mercado transaccional de Colombia moviliza un 7% menos de capital en 2025, según TTR Data

Canadá encabeza la lista de países que movilizaron más capital en Colombia durante 2025, alcanzando un total de 1.858 millones de dólares (1.576 millones de euros) a través de diversas operaciones empresariales. Esta cifra forma parte de los hallazgos difundidos en el informe anual de TTR Data, que detalla el comportamiento de las fusiones y adquisiciones en el mercado colombiano en el último año. Según TTR Data, este informe revela una contracción tanto en el número de transacciones como en su valor monetario, en comparación con 2024.

De acuerdo con lo reportado por TTR Data, el mercado transaccional de Colombia registró a lo largo de 2025 un total de 288 operaciones de fusiones y adquisiciones, considerando tanto las anunciadas como las cerradas. El importe agregado alcanzado por estas operaciones fue de 10.039 millones de dólares (8.515 millones de euros). Estas cifras implican una disminución del 7% en el volumen de transacciones y una caída del 18% en el valor económico movilizado frente al año anterior.

El análisis sectorial presentado en el informe de TTR Data confirma que el sector de software especializado por industria sobresalió como el más activo del año con 35 operaciones. No obstante, estas cifras evidencian una reducción del 10% frente al periodo anterior. Le sigue el segmento de banca e inversión, donde se registraron 26 operaciones, equivalentes a una merma del 43% respecto a 2024. Estos datos subrayan una tendencia negativa en el desarrollo de varios grandes sectores tradicionales en la economía colombiana.

En el ámbito internacional, la actividad transfronteriza del capital colombiano tomó por destino principalmente el mercado mexicano, donde se concretaron 12 transacciones. En cambio, el dinamismo de las inversiones procedentes del exterior estuvo marcado por la presencia de Estados Unidos, que lideró el número de adquisiciones en Colombia con 61 transacciones contabilizadas por TTR Data. La magnitud de los flujos de capital refleja una situación caracterizada por la fuerte influencia de los actores extranjeros tanto en la colocación de recursos como en la adquisición de compañías locales.

El informe también desglosa el comportamiento de segmentos como el 'private equity', que en 2025 sumó 19 operaciones, de las cuales cuatro tuvieron un valor no confidencial agregado de 613 millones de dólares (520 millones de euros). Estas operaciones representaron una disminución del 42% en el número de transacciones, pero al mismo tiempo significaron un crecimiento del 159% en el valor movilizado respecto al año anterior, de acuerdo con los indicadores proporcionados por TTR Data.

En relación con el 'venture capital', el informe informa sobre 44 transacciones, de las cuales 34 dispusieron de un importe no confidencial total de 452 millones de dólares (383 millones de euros). Este apartado reportó una baja del 29% en la cantidad de operaciones y un decrecimiento del 4% en el valor, en comparación con los datos del ejercicio anterior. El comportamiento del capital de riesgo refleja un ajuste tanto en la actividad como en el tamaño de los montos invertidos en proyectos en etapa temprana o en expansión.

En lo referente a adquisiciones de activos, TTR Data establece que a lo largo del periodo analizado se contabilizaron 62 operaciones, 18 de las cuales sumaron un valor no confidencial de 563 millones de dólares (477 millones de euros). Este segmento particular evidenció un incremento del 72% en la cantidad de transacciones, aunque acompañado de una disminución del 5% en el total del valor económico movilizado frente a 2024.

El reporte anual de TTR Data consignó que las tendencias observadas en Colombia durante 2025 se manifestaron tanto en el debilitamiento de mercados claves como en el surgimiento de nuevas dinámicas impulsadas por el flujo de capital extranjero y la reconfiguración de oportunidades de negocio. Los resultados biomuestran el impacto de cambios estructurales y coyunturales en el entorno económico, así como la redefinición de estrategias de inversión por parte de actores nacionales y extranjeros en el panorama empresarial colombiano.