Detenidos dos hombres acusados de intentar sabotear varios buques de la Armada de Alemania en Hamburgo

Las autoridades judiciales de Alemania han determinado que los actos que atentaron contra varias corbetas de la Marina pudieron haber provocado daños de capacidad significativa o bien retrasado la salida de los buques si no se hubieran detectado a tiempo. Tal como consignó la Fiscalía germana, estos hechos habrían podido afectar la seguridad del país y la operatividad de sus fuerzas armadas. En el centro de la investigación se encuentran dos hombres, uno de nacionalidad rumana y otro griega, quienes fueron aprehendidos bajo sospecha de intentar sabotear varios buques de guerra alemanes en el puerto de Hamburgo durante 2025.

Según informó la Fiscalía de Alemania este martes, el individuo rumano, de 37 años, fue capturado en territorio alemán, mientras que el ciudadano griego, de 54, resultó detenido en suelo griego. Las detenciones forman parte de una operación internacional en la que participaron la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), con sede en La Haya, la Oficina Regional de Investigación Criminal de Hamburgo y los cuerpos de policía y justicia de Rumanía y Grecia, detalló el medio.

Las investigaciones judiciales indican que ambos sospechosos trabajaban en el puerto de Hamburgo y son señalados de llevar a cabo actos de sabotaje sobre corbetas que se hallaban en un astillero y estaban destinadas a la Marina alemana. El medio informó además que ambas personas están acusadas de introducir más de 20 kilogramos de gravilla en el bloque del motor de una de las embarcaciones afectadas. Las pesquisas también evidencian perforaciones en las tuberías de agua potable, así como la retirada de las tapas de los depósitos de combustible y la desactivación de los sistemas de seguridad electrónicos en el navío.

De acuerdo con la Fiscalía, los registros se extendieron a los domicilios de ambos sospechosos no solo en Hamburgo, sino también en sus respectivos países de origen: Rumanía y Grecia. De este modo, la colaboración transnacional resultó clave para poder coordinar los allanamientos y avanzar en la recuperación de pruebas.

El inspector de la Armada alemana, Jan Christian Kaack, declaró en febrero de 2025 que varios saboteadores habían provocado daños intencionados en buques de guerra alemanes en más de una ocasión. Kaack solicitó entonces la adopción de "medidas pertinentes" frente a los hechos detectados, según recogió el medio. Dichas declaraciones fueron emitidas en el contexto de las investigaciones sobre los repetidos incidentes ocurridos en instalaciones navales alemanas.

La Fiscalía remarcó que la operación continúa en fase de instrucción y que los indicios recogidos hasta el momento están siendo analizados. Las pesquisas buscan determinar el alcance de los daños, la motivación de los acusados y si existe la implicación de terceras personas o entidades en los hechos. Según publicó el medio, los responsables del caso subrayaron la gravedad de los actos, destacando que habrían podido poner en entredicho las capacidades defensivas y logísticas de la Armada alemana si no se detectaban con prontitud.

El medio detalló también que, de no haberse descubierto el sabotaje, las consecuencias sobre el funcionamiento de las corbetas habrían sido significativas, comprometiendo tanto la seguridad de las tripulaciones como el cumplimiento de las misiones asignadas a esos buques. La investigación permanece abierta, a la espera de la revisión exhaustiva de pruebas y del desarrollo de nuevas diligencias que permitan esclarecer la totalidad de los hechos.