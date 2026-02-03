Cerca del 40% de casos de cáncer en el mundo podrían prevenirse, según un estudio de la OMS

Los cánceres de pulmón, estómago y cuello uterino concentraron casi la mitad de los diagnósticos atribuibles a factores prevenibles detectados en 2022, según consignó la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC). El estudio, recogido por la OMS en la revista 'Nature Medicine', analizó 30 factores de riesgo e identificó 1,8 millones de casos de cáncer de pulmón, 784.073 de estómago y 662.044 de cuello uterino relacionados con condicionantes prevenibles. Al abordar las principales causas, los especialistas relacionaron el cáncer de pulmón, en primer lugar, con el uso de tabaco y la polución ambiental; el de estómago, principalmente con la bacteria 'Helicobacter pylori'; y el de cuello uterino, con infecciones por el virus del papiloma humano (VPH).

De acuerdo con el informe de la OMS y la IARC, durante 2022 se diagnosticaron 18,7 millones de casos de cáncer en adultos en 185 países, de los cuales 7,1 millones (el 37,8 por ciento) se atribuyeron a factores de riesgo que pueden prevenirse. Según publicó ‘Nature Medicine’, el tabaquismo lideró la lista como el principal factor prevenible a nivel mundial, responsable de 3,3 millones de diagnósticos, es decir, el 15,1 por ciento del total. Le siguieron las infecciones —que incluyen por primera vez a nueve agentes infecciosos asociados a la enfermedad— con el 10,2 por ciento (2,2 millones de casos), y el consumo de alcohol con el 3,2 por ciento (700.000 casos).

El estudio detalló que entre los factores de riesgo prevenibles evaluados se encuentran el tabaco, el alcohol, el índice de masa corporal elevado y la exposición ambiental tanto a la contaminación como a la radiación ultravioleta. Según consignó la OMS, los resultados revelan la importancia de implementar políticas y acciones enfocadas a reducir la exposición de la población a estos riesgos. La jefa adjunta de la Unidad de Vigilancia del Cáncer de la IARC, Isabelle Soerjomataram, sostuvo en una rueda de prensa virtual que estos datos “ponen de relieve dónde podrían tener un mayor impacto los esfuerzos de prevención”.

Los especialistas subrayaron que existe un "importante potencial" en las estrategias de control de infecciones y vacunación para disminuir la incidencia global del cáncer. El estudio resalta el impacto del VPH de alto riesgo entre las mujeres, mientras que en hombres los cánceres prevenibles se asociaron principalmente a la infección por 'Helicobacter pylori', hepatitis B y C.

Los datos recogidos muestran diferencias marcadas entre los géneros: entre los hombres, se detectaron 2,7 millones de casos prevenibles, el 45,4 por ciento de los nuevos diagnósticos en ese grupo. En mujeres, la cifra fue también de 2,7 millones, lo que supone el 29,7 por ciento del total de casos en el colectivo femenino. En los varones, el tabaco representó alrededor del 23 por ciento de los nuevos diagnósticos, seguido de las infecciones con un nueve por ciento y el alcohol con un cuatro por ciento. Entre las mujeres, las infecciones encabezaron los diagnósticos prevenibles con el once por ciento, seguidas por el tabaco con el seis por ciento y el índice de masa corporal elevado con el tres por ciento.

Según la información proporcionada por la OMS, la carga de cáncer prevenible presenta importantes diferencias regionales. En hombres, la mayor incidencia apareció en Asia oriental, donde en ciertos países casi el 70 por ciento de los diagnósticos respondieron a factores que pudieron evitarse. En mujeres, el mayor peso de casos atribuibles recayó en África subsahariana, con más del 40 por ciento de los diagnósticos asociados a los factores evaluados por el informe.

El reporte también analizó variantes regionales y de género en relación a los principales factores de riesgo. El tabaco ocupó la primera posición entre los hombres en 126 de los 185 países incluidos en el análisis, mientras que en las mujeres predominó el riesgo asociado a infecciones en 141 países. Soerjomataram destacó que “esta notable diferencia refleja patrones epidemiológicos y normas culturales y sociales distintos, y subraya por qué es esencial contar con estrategias de prevención adaptadas a cada sexo para reducir la carga del cáncer”, según citó la OMS.

En vísperas del Día Mundial contra el Cáncer, la OMS pidió a gobiernos y población incrementar la conciencia sobre la posibilidad de actuar frente a factores de riesgo conocidos y prevenir diagnósticos futuros. Andre Ilbawi, jefe del Equipo de Control del Cáncer de la OMS, remarcó durante la presentación del informe que “el cáncer afecta a casi todas las familias del mundo. Un diagnóstico de cáncer cambia la vida, pero las experiencias difieren enormemente entre países y dentro de ellos. Para unos pocos privilegiados, el acceso y la innovación impulsan las tasas de supervivencia por encima del 70 por ciento. Pero para demasiadas personas, el cáncer sigue siendo una sentencia de muerte, a menudo agravada por devastadoras dificultades sociales y económicas. Hoy estamos aquí para celebrar buenas noticias basadas en datos científicos sólidos: muchos cánceres se pueden prevenir”.

Ilbawi enfatizó durante su intervención que los hallazgos de la investigación deben contribuir a que comunidades y autoridades comprendan cómo adaptar las acciones de prevención a sus respectivas realidades. Añadió además que las estrategias de comunicación en torno a la prevención del cáncer requieren cuidado, dándole relevancia a la reducción del riesgo y evitando que los pacientes experimenten culpabilización. Entre sus declaraciones destacó: “Culpar a los pacientes de cáncer (de su situación) perjudica su salud mental, retrasa la atención y acorta su esperanza de vida”, de acuerdo con el reporte recogido por la OMS.

El informe reiteró la urgencia de fortalecer medidas de prevención y control para disminuir el número de casos en el futuro, subrayando el valor de políticas de salud pública y campañas de información y vacunación contra agentes infecciosos como herramientas útiles en la lucha global contra la enfermedad.