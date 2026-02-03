Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

La reciente decisión del gobierno de la Cámara de Representantes de posponer su dictamen sobre las resoluciones relativas al desacato para Bill y Hillary Clinton marca un cambio importante en el desarrollo de la investigación sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. De acuerdo con lo informado por el portal de noticias The Hill, esta postergación ocurrió tras intensas negociaciones y debates internos, en los que la presidenta del Comité de Reglas, Virginia Foxx, señaló que se necesitaba más tiempo para clarificar los términos exactos a los que los Clinton estaban accediendo. La funcionaria añadió que el comité retomaría el proceso el martes siguiente si no se lograba un acuerdo definitivo antes de esa fecha. Este giro en la postura de la pareja política se presenta tras semanas de tensiones con la Cámara y coincide con la amenaza inminente de una resolución de desacato.

Según publicó The Hill, Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos entre 1993 y 2001, y Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de 2009 a 2013, confirmaron el lunes su disposición para presentarse ante el Congreso en el marco de la investigación sobre el empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de Ángel Ureña, portavoz de los Clinton, dirigido al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, y difundido en redes sociales. Ureña expresó: “Han negociado de buena fe. Usted no. Le dijeron bajo juramento lo que saben, pero a usted no le importa. Pero el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos”, refiriéndose a la voluntad de los Clinton de presentarse ante el órgano legislativo.

La aceptación de los términos por parte de los Clinton representa una modificación significativa respecto a su postura previa de resistencia. El medio The Hill detalló que el Comité de Reglas ya había estado preparando una votación en pleno para declararlos en desacato al Congreso, contando con el visto bueno del Comité de Supervisión desde enero. El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, respondió publicamente al anuncio de Ureña afirmando que, si bien los abogados de los Clinton han aceptado los términos, estos aún no estaban definidos con claridad y que no se habían proporcionado fechas concretas para las declaraciones de ambos comparecientes. Comer agregó que su comité discutiría los próximos pasos tras clarificar los acuerdos con los representantes legales de la pareja.

El mismo medio reportó que la acusación directa de Comer sostenía que la aceptación de los términos por parte de los Clinton respondía únicamente al avance de la resolución de desacato. A esto, el demócrata Robert García, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión, contestó que, al contrario, en una carta rechazada por Comer, los Clinton habrían aceptado todas las exigencias planteadas por el presidente del panel y se habrían comprometido a “testificar plenamente sobre cada una" de ellas.

En cuanto a los antecedentes del caso, la figura de Jeffrey Epstein resulta central. El empresario fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de menores, delitos cometidos a comienzos de los años 2000. Su muerte se produjo un mes después, cuando fue encontrado ahorcado en una celda, lo que aumentó las especulaciones sobre las conexiones que mantenía con destacados personajes mundiales. De acuerdo con datos citados por The Hill, Epstein visitó la Casa Blanca en 17 ocasiones durante la presidencia de Bill Clinton, mientras que este último viajó en el avión privado de Epstein en 27 ocasiones. Estas cifras se dieron a conocer en paralelo a la negativa inicial del expresidente a testificar ante el Congreso, lo que alimentó aún más el debate público y político sobre la profundidad de la relación entre los Clinton y Epstein.

Las investigaciones han arrojado además la existencia de múltiples fotografías de Bill Clinton junto a Epstein. Según reportó The Hill, el Departamento de Justicia publicó imágenes tras la difusión de los archivos Epstein aprobada por el Congreso estadounidense, entre ellas una donde el expresidente se encuentra en un jacuzzi en una propiedad que pertenecía al multimillonario fallecido. Estos detalles han sido citados por el propio James Comer durante el desarrollo de las discusiones en el Congreso, reforzando los argumentos de la necesidad de transparencia.

El enfoque que ha tomado el Comité de Supervisión de la Cámara se centró en la relación de figuras públicas como los Clinton con Epstein, apoyado en evidencias documentales y en registros oficiales del Departamento de Justicia. A lo largo de su investigación, el comité también ha hecho referencia al alcance de las redes sociales y profesionales de Epstein, que incluían a otras personalidades como el príncipe Andrés del Reino Unido y el expresidente Donald Trump. Las sesiones actuales buscan esclarecer si existieron actuaciones o encubrimientos entre altos funcionarios estadounidenses y el entorno de Epstein.

En el proceso, la presidenta del Comité de Reglas, Virginia Foxx, elaboró que había "mucha negociación y discusión en curso", sugiriendo que la demora respondía a la necesidad de mayor claridad en los términos del acuerdo con los Clinton. Con este telón de fondo, el comité advirtió su disposición para continuar la revisión de las propuestas de desacato si no se producía un avance en las conversaciones.

The Hill precisó que la ofensiva del presidente del Comité, James Comer, acusó en días previos a los Clinton de buscar recibir un “trato especial”, lo que calificó como “frustrante y una afrenta al deseo de transparencia del pueblo estadounidense”. Esta postura fue replicada por congresistas demócratas quienes, a través de Robert García, recordaron que los Clinton accedieron en la misiva mencionada a testificar sobre todos los términos exigidos.

Los próximos pasos dependen de las negociaciones entre los representantes legales de los Clinton y el Comité de Supervisión de la Cámara. A falta de anuncio sobre fecha y formato de la comparecencia, el proceso legislativo queda supeditado a la resolución de las dudas y a la clarificación de los compromisos aceptados por los Clinton. Todo ello ocurre en un contexto de presión política e interés público en torno a la relación entre figuras públicas de alto perfil y la trama criminal encabezada por Jeffrey Epstein, un caso que ha involucrado a líderes de distintos países y ha centrado la atención de los medios internacionales, según consignó The Hill.