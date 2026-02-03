Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido récord de 14.101 millones en 2025, un 12% más

El beneficio atribuido del Banco Santander durante el último trimestre de 2025 se situó en 3.764 millones de euros, un aumento del 15%, lo que representa el séptimo trimestre consecutivo en el que la entidad financiera marca nuevos máximos históricos. De acuerdo con lo comunicado por el propio banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estos sólidos resultados trimestrales contribuyeron a que la ganancia anual alcanzara los 14.101 millones de euros, un resultado sin precedentes y que implica un incremento del 12% respecto al ejercicio anterior, o un 16% si se consideran los valores en euros constantes, tal como destacó Banco Santander.

Según detalló Banco Santander ante la CNMV, el número total de clientes de la entidad superó por primera vez los 180 millones tras sumar ocho millones de nuevos usuarios durante el ejercicio. Esta expansión de la base de clientes también se reflejó en otros indicadores financieros relevantes. Los ingresos por comisiones se ubicaron en niveles máximos no registrados anteriormente, mientras que el margen de intereses alcanzó los 42.348 millones de euros, lo que representa una disminución del 3,3%.

En el informe presentado, la presidenta del banco, Ana Botín, resumió los resultados del año señalando: "En 2025 volvimos a alcanzar resultados récord y cumplimos con nuestro plan estratégico a tres años. Sumamos ocho millones de nuevos clientes, logramos ingresos por comisiones récord, redujimos los costes y elevamos el beneficio por acción un 17%, al tiempo que mantuvimos una sólida posición de capital, con una ratio CET1 del 13,5%".

El medio también remarcó que la mejoría en la eficiencia operativa de Santander resultó clave para los números registrados, junto con la evolución positiva de la calidad crediticia de su cartera. Este conjunto de factores permitió a la entidad mejorar su rentabilidad e impulsar el beneficio por acción, que creció un 17% en el mismo periodo.

Banco Santander explicó a la CNMV que la solidez de capital se mantuvo durante el ejercicio, mostrando una ratio CET1 del 13,5%. Según explicó la entidad, estos indicadores reflejan la resiliencia y capacidad de adaptación del banco en un contexto de mercado caracterizado por cambios en el entorno financiero internacional y las condiciones de crédito. Durante el año, la organización también reportó una reducción significativa en los costes, lo que contribuyó a incrementar sus márgenes, además de una mejora en la calidad crediticia gracias a la gestión prudente del riesgo.

Los resultados récord en ingresos por comisiones, así como la mayor eficiencia lograda por la entidad, reflejan la estrategia adoptada en el plan trienal, enfocado en la digitalización, la diversificación de servicios y la consolidación de su presencia internacional, según figura en la información facilitada a la CNMV y recogida por medios económicos. El crecimiento en la base de clientes, que ahora supera los 180 millones, se consideró clave para la mejora de los principales indicadores financieros, según subrayó Banco Santander en su informe anual.

La entidad atribuyó parte de estos resultados a una evolución favorable de la calidad crediticia, lo cual permitió gestionar el riesgo de manera eficiente en todas las áreas geográficas donde opera. El crecimiento sostenido del beneficio y de otros indicadores como la rentabilidad y el capital refuerzan, según el comunicado del Santander, el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y la fortaleza de su modelo de negocio al cierre del ejercicio 2025.