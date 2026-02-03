Andalucía se prepara para fuertes lluvias, mientras Galicia, Extremadura y CyL vigilan sus cauces

El incremento en la frecuencia y magnitud de avisos hidrológicos, junto con las recientes evacuaciones preventivas ordenadas en diversas zonas rurales de Andalucía, refleja el nivel de preparación que han asumido autoridades y equipos de emergencia ante los efectos de la borrasca Leonardo. Según consignó el medio, la situación de riesgo ha llevado a suspensiones masivas de actividades, desalojos de viviendas en áreas vulnerables y la movilización de recursos adicionales frente a la amenaza de lluvias intensas, principalmente durante los días miércoles y jueves.

De acuerdo con la información publicada, la Junta de Andalucía dispuso la cancelación de las clases presenciales en todos los centros educativos desde este miércoles, con Almería como única excepción. Esta medida afecta a colegios e institutos, así como a universidades como la de Cádiz, que también suspendió la actividad en sus campus de Cádiz, Jerez, Puerto Real y Algeciras. La Junta recomendó la suspensión general de actividades presenciales en las siete provincias afectadas por la previsión de precipitaciones extremas. Además, para proteger a los sectores más vulnerables, se interrumpieron servicios en los centros de participación y de asistencia diurna para personas mayores o con discapacidad.

El reporte detalló que esa serie de decisiones se suma a la sugerencia dirigida a los ayuntamientos de las áreas en peligro para que pospongan actividades deportivas al aire libre, mientras que la activación del nivel 2 del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones ha puesto en marcha el uso de recursos extraordinarios provinciales y locales, además del refuerzo de los dispositivos autonómicos y la movilización de la Unidad Militar de Emergencias. La administración regional anunció el envío de un mensaje ES-Alert a las 20:00 horas de este martes a la población de zonas bajo alerta roja, destacando la comarca de Grazalema y Campo de Gibraltar en Cádiz, Ronda en Málaga y ciertas áreas de Jaén. En Ronda, las autoridades comenzaron con desalojos anticipados en localidades rurales como Navares y Tejares, La Indiana y Llano de la Cruz, mientras que el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera en Cádiz pidió a los habitantes de áreas expuestas a la subida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro que preparen su evacuación o la realicen si accesible.

A lo largo del martes, distintos puntos de Andalucía ya han registrado incidentes relacionados con el temporal, de acuerdo con lo reportado por el medio. En Cádiz, equipos de bomberos rescataron a dos adultos y dos menores atrapados por la crecida del río Iro en Chiclana de la Frontera, donde permanecieron varias horas en una zona rural cerca del circuito de motocross CA-389. Granada vivió la intensificación de las lluvias previstas, lo que motivó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a liberar caudales en la presa de Quéntar y cortar preventivamente la carretera A-4026 en Pinos Genil. Asimismo, el aeropuerto de Granada, situado en Chauchina, registró una racha máxima de viento de 98 km/h, superando el récord previo de 90 km/h del año 1977. Por otro lado, el temporal ha forzado el cierre de varias carreteras de la red provincial, incluyendo la CO-4207, la CO-7409, la CO-3406 y la CO-3201.

En Galicia, según relató el medio citado, la preocupación gira en torno al estado de los ríos y la posibilidad de desbordamientos, dado el aumento de los caudales después de varios días de precipitaciones. La Xunta mantiene el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (Inungal) en fase de preemergencia, realizando un seguimiento continuo de catorce ríos en distintas provincias: Mandeo, Mero, Barcés, Tambre y Sar en A Coruña; Gallo-Umia, Baixo-Umia, Lérez, Miñor y Cabeiro en Pontevedra; Támega, Arnoia, Avia, Miño y Limia en Ourense. Además, se reportaron complicaciones en la red de carreteras regional, ya que seis carreteras provinciales y cerca de noventa vías adicionales presentan afectaciones por nieve en las zonas montañosas.

En referencia a Castilla y León, la información difundida indica que la Confederación Hidrográfica del Duero mantiene la vigilancia sobre los cursos de agua. Las borrascas Joseph y Kristin de la semana previa y la llegada continua de frentes atlánticos han conllevado a un incremento notable del caudal en ríos y arroyos de la cuenca. Según explicó la presidenta del organismo, María Jesús Lafuente, se han emitido veinticuatro partes de seguimiento y doscientos sesenta avisos hidrológicos en nueve días, afectando a cincuenta y seis estaciones en treinta y cuatro tramos fluviales diferentes.

En Extremadura, el medio detalló que la Confederación Hidrográfica del Guadiana mantiene vigilancia sobre diez estaciones con aviso rojo y trece presas gestionan la descarga de agua de manera preventiva y controlada para mitigar crecidas futuras. La situación en esta región responde a los efectos acumulados de las precipitaciones recientes y la llegada de nuevas tormentas asociadas al sistema de borrascas.

El contexto en la península muestra la relevancia de la coordinación multirregional y la movilización de recursos especializados para responder al agravamiento de los riesgos por las lluvias vinculadas a la borrasca Leonardo. Las acciones preventivas implementadas en el ámbito educativo, sanitario, de protección civil y de infraestructuras críticas apuntan a reducir al máximo los impactos en la población y los servicios esenciales a lo largo de las regiones más expuestas.