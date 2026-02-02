Zelenski asegura que febrero "será un periodo de actividad política exterior bastante intensa"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó que las acciones de Moscú, como el ataque a un autobús con mineros en Dnipropetrovsk, refuerzan la necesidad de iniciativas diplomáticas para frenar la violencia en el conflicto con Rusia. Según informó Europa Press, Ucrania, Estados Unidos y Rusia tienen previsto participar en una nueva ronda de negociaciones que se realizará entre el 4 y el 5 de febrero en Emiratos Árabes Unidos, retomando la búsqueda de un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

De acuerdo con Europa Press, Zelenski remarcó en un reciente comunicado en sus redes sociales que febrero será un mes marcado por una actividad política exterior de alta intensidad para Ucrania. El mandatario enfatizó la importancia de la participación estadounidense en estos encuentros, señalando que “esperamos que la parte estadounidense sea igual de activa, particularmente en lo relativo a las medidas para rebajar el conflicto, reduciendo los ataques por parte de Rusia”. El presidente añadió que el papel de Washington es determinante para que la ciudadanía confíe tanto en el proceso negociador como en sus resultados.

Europa Press detalló que el encuentro de Abu Dabi constituye la continuación de un proceso diplomático que ya había tenido una ronda previa a finales de enero en el mismo país. En esa ocasión, representantes de Kiev, Moscú y Washington analizaron uno de los puntos más complejos en el camino hacia la paz: la situación territorial de Ucrania tras la guerra, especialmente ante la exigencia rusa de mantener el control de la región del Donbás, cuya ocupación parcial se mantiene desde el inicio de la ofensiva rusa.

En su mensaje, Zelenski calificó el ataque ruso contra el autobús de mineros en Dnipropetrovsk como un crimen y subrayó que este tipo de eventos muestra que Rusia es responsable de la escalada de violencia. “El mal debe ser detenido”, afirmó el presidente según consignó Europa Press. Horas antes, el mandatario ya había adelantado las fechas de la nueva reunión trilateral en Abu Dabi e hizo hincapié en la disposición de Ucrania para debatir profundamente con las demás delegaciones.

El jefe del Estado ucraniano señaló que su gobierno está interesado en que el resultado de los encuentros en Emiratos Árabes Unidos aproxime el final de la guerra en términos que califica como reales y dignos para su país. Europa Press recogió que, durante la última cita diplomática en Abu Dabi, la atención se centró en los retos que representa definir el futuro territorial de Ucrania, ante la postura intransigente del gobierno ruso en relación con el Donbás.

Las autoridades de Ucrania han reiterado en varias ocasiones la necesidad de apoyo internacional para denunciar y frenar los ataques sobre la población civil. En este contexto, Zelenski volvió a subrayar la urgencia de un compromiso global efectivo que permita avanzar hacia una solución negociada del conflicto, según informó Europa Press.

La reanudación de las reuniones en Emiratos Árabes Unidos responde al objetivo de reducir la intensidad de los combates y acercar posiciones entre los países implicados, informó Europa Press en su cobertura. Aunque los representantes de las tres naciones buscan un entendimiento sobre el alto el fuego y la situación en el este de Ucrania, la disputa por el control de territorios continúa representando el mayor obstáculo para un acuerdo duradero.

La invasión rusa, iniciada en febrero de 2022, ha provocado la ocupación de parte del este ucraniano, en particular de la región del Donbás. En cada uno de los encuentros, Kiev ha reafirmado su postura de recuperar la integridad territorial, mientras Moscú insiste en la permanencia en los territorios actualmente bajo su control. Europa Press subraya que los avances en las conversaciones dependen de la disposición de las partes para flexibilizar sus posiciones respecto a los territorios en disputa y de la presión internacional sobre Rusia para cesar los ataques sobre objetivos civiles.

Las negociaciones multilaterales en Emiratos Árabes Unidos constituyen uno de los principales esfuerzos coordinados entre Kiev, Washington y Moscú en meses recientes, buscando reducir las hostilidades y acercar posturas para lograr un acuerdo de paz, concluyó Europa Press en su trabajada reseña de los hechos más recientes en la crisis ucraniana.