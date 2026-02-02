Delcy Rodríguez ha destacado que la reciente partida del buque 'Chrysopigi Lady' marca el inicio de la exportación de gas licuado de petróleo desde Venezuela, subrayando que este avance ocurre en el contexto de la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos que habilita la apertura del sector petrolero venezolano al capital privado. Según informó Europa Press, la presidenta del país compartió su satisfacción por el suceso a través de su cuenta de Telegram, señalando la trascendencia de “exportar la primera molécula de gas del país” y situando este hecho como resultado del esfuerzo conjunto de la fuerza laboral venezolana.

El medio Europa Press detalló que la noticia se produce pocas semanas después del anuncio oficial sobre la firma de un contrato que autoriza la exportación de gas licuado, sin haberse revelado hasta el momento la identidad de la contraparte ni el destino final del cargamento. La publicación de Rodríguez en redes sociales estuvo acompañada de un video promocional del 'Chrysopigi Lady', resaltando el carácter simbólico de la operación y destacando su impacto en el bienestar nacional.

Según reportó Europa Press, el gobierno de Venezuela ha encuadrado la salida del buque dentro de los lineamientos del Consejo Nacional de Economía Productiva realizado en diciembre, en el que Nicolás Maduro expuso la agenda para dinamizar la actividad económica del país. El comunicado difundido por la Presidencia venezolana recalca que el avance en materia de exportación energética responde a una estrategia diseñada antes de la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, incidente ocurrido tras una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas y zonas aledañas, la cual dejó un saldo de aproximadamente cien personas fallecidas.

La aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la legislación que permite la participación privada en la explotación petrolera ha sido un elemento central en el proceso de apertura. Europa Press indicó que esta reforma representó uno de los pasos previos al anuncio sobre la firma del contrato de exportación, aunque los detalles específicos de los acuerdos y las partes involucradas no han sido difundidos públicamente por las autoridades venezolanas.

El anuncio de la exportación se da mientras las relaciones entre Caracas y Washington transitan una etapa de acercamiento, contexto marcado por la detención de Maduro tras la operación militar mencionada. Aunque la exportación del gas licuado podría verse influida por el nuevo clima político y económico, Rodríguez ha presentado la iniciativa como un logro en la estrategia energética nacional, integrada tanto en el plan productivo interno como en la búsqueda de nuevas oportunidades internacionales.

El desplazamiento del cargamento a bordo del ‘Chrysopigi Lady’ se presenta como una señal de la intención del gobierno venezolano de diversificar su producción energética y buscar alternativas en su comercio exterior, en medio de las circunstancias políticas derivadas de su enfrentamiento y posterior acercamiento con Estados Unidos. Según consignó Europa Press, la falta de información sobre el país receptor del cargamento añade incertidumbre al alcance e implicancias comerciales de la exportación, que oficialmente ha sido presentada por el Ejecutivo venezolano como un tramo importante hacia una mayor inserción en el mercado global.

Ante el inicio de este nuevo ciclo en la exportación de hidrocarburos, las autoridades venezolanas han enmarcado el suceso como un paso dentro de una política energética orientada a la obtención de ingresos frescos y a la consolidación de la industria nacional. Tal como reportó Europa Press, la administración de Rodríguez y el entorno presidencial insisten en que este logro ha sido posible gracias a las recientes reformas legales y a los acuerdos establecidos con actores privados, omitiendo en reiteradas ocasiones los detalles sobre la identidad de estos socios externos y las condiciones comerciales de los contratos.

Este acontecimiento prospecta un cambio en la dinámica del sector energético venezolano, hasta ahora circunscrito a un esquema de predominio estatal severamente limitado por las sanciones internacionales y la crisis interna. Según Europa Press, la exportación de gas licuado se inserta en una serie de medidas oficiales dirigidas a incentivar la participación privada y atraer inversión extranjera, en medio de un contexto global marcado por la volatilidad en los mercados energéticos.

El gobierno ha insistido en comunicar que la salida del ‘Chrysopigi Lady’, si bien constituye un símbolo de apertura, responde fundamentalmente a la intención de revertir los efectos de las sanciones y de las restricciones externas. Europa Press relató que la promoción de la maniobra ha hecho énfasis tanto en los beneficios económicos proyectados como en el aporte a la estabilización del consumo interno y la generación de empleo, sin abandonar el discurso de autosuficiencia y desarrollo nacional.

La divulgación oficial, reflejada en un comunicado gubernamental citado por Europa Press, refuerza el mensaje de que esta operación es parte de una política más amplia para renovar la base económica nacional, señalando la continuidad de iniciativas similares en el horizonte inmediato, mientras prosiguen las negociaciones con socios internacionales que podrían expandirse hacia otros nichos de mercado vinculados a la energía y los combustibles.