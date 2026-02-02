SpaceX solicita poner en órbita un millón de satélites para crear centros de datos de IA en el espacio

La propuesta de SpaceX detalla que los nuevos satélites trabajarán como una red interconectada en capas orbitales de hasta 50 kilómetros de espesor, comunicándose por enlaces láser y dejando espacio suficiente para evitar interferencias con otros sistemas. La iniciativa fue presentada ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) el pasado viernes y plantea el lanzamiento de hasta un millón de satélites en órbita baja terrestre, con el objetivo de crear centros de datos espaciales que incrementen la capacidad mundial para el procesamiento de inteligencia artificial, informó el medio.

De acuerdo con la información publicada por SpaceX en su solicitud a la FCC, el crecimiento acelerado de la demanda de datos impulsado por el avance de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la computación de borde ya supera la capacidad de la infraestructura terrestre. La compañía, dirigida por Elon Musk, explicó que el sistema de satélites utilizará energía solar a fin de cubrir el consumo energético, lo que elimina parte del coste de mantenimiento asociado a los centros de datos tradicionales, donde el gasto eléctrico y el uso intensivo de agua para refrigerar servidores representan desafíos considerables, consignó el medio.

Según el reporte, SpaceX ya dirige la mayor red satelital a nivel global, con más de 9.600 unidades operativas bajo el nombre de Starlink, cifra proporcionada por Jonathan's Space Pages, un portal especializado en el rastreo de este tipo de dispositivos. Además, la compañía obtuvo en enero la autorización de la FCC para lanzar 7.500 satélites Starlink Gen2 adicionales, y prevé alcanzar los 15.000 satélites en funcionamiento en 2031. El medio detalló que, aunque inicialmente la red Starlink se concibió para ofrecer servicios de conexión a internet alrededor del mundo, los nuevos planes apuntan a expandir su uso y orientarlo al procesamiento de datos de alta demanda derivados de la inteligencia artificial.

El documento entregado por SpaceX a la FCC sostiene que la creación de centros de datos en órbita representa, según la empresa, la opción más eficiente para responder a las crecientes exigencias del sector de la inteligencia artificial. El uso de la energía solar como fuente primaria implica la supresión de la factura eléctrica y la reducción de dependencias respecto a sistemas de refrigeración complejos, típicos de los centros de datos en superficie terrestre.

La red satelital proyectada se desarrollará por etapas y seguirá el modelo de las constelaciones Starlink, aunque agregará la novedad de que los dispositivos servirán también como centros de procesamiento, funcionando en conjunto mediante comunicación láser. El despliegue se realizará en órbitas bajas de la Tierra, lo que facilita la transmisión de datos y la diversidad de rutas para el enlace entre satélites.

Por otra parte, SpaceX manifestó que la elección de órbitas bajas y la segmentación en capas tiene como finalidad optimizar el uso del espacio y reducir el riesgo de congestión o interferencia con otros sistemas satelitales, publicó el medio. Las especificaciones sobre el diseño de los aparatos, los sistemas de comunicación óptica y la infraestructura de soporte todavía no se han dado a conocer en detalle, dado que el proceso de evaluación ante la FCC continúa.

En la documentación remitida, la compañía argumentó que el sistema responderá a necesidades emergentes en el procesamiento de grandes volúmenes de datos para inteligencia artificial y aprendizaje automático, que actualmente plantean desafíos logísticos y de infraestructura a escala global. Además, SpaceX estima que el sistema permitirá descentralizar el procesamiento y acercarlo a los usuarios y centros tecnológicos, contribuyendo a disminuir la latencia y a distribuir la carga lejos de las instalaciones convencionales.

Según lo descrito por el medio, el concepto de centros de datos servidos por energía solar y ensamblados en órbita terrestre baja responde a una búsqueda de soluciones sostenibles y económicas frente al incremento del consumo energético global atribuido al desarrollo de la inteligencia artificial. El proceso de revisión y aprobación por parte de la FCC constituirá el primer paso hacia la futura expansión tanto de la red satelital de SpaceX como del ecosistema global de tecnologías de procesamiento y almacenamiento de datos.