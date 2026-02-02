Sánchez felicita a la nueva presidenta de Costa Rica Laura Fernández y espera mantener una relación "cercana"

En su cuenta oficial de la plataforma X, Pedro Sánchez enfatizó la importancia de la continuidad y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre España y Costa Rica. El presidente del Gobierno compartió este mensaje tras la confirmación de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica, a quien extendió una felicitación por el resultado de las elecciones celebradas el domingo. El mandatario español transmitió su enhorabuena tanto a Fernández como “a la ciudadanía de Costa Rica por el desarrollo de una jornada democrática ejemplar”, de acuerdo con la información recogida por Europa Press.

En el mismo comunicado, Sánchez expresó su deseo de “mantener una relación cercana y sólida entre nuestros países”, señalando la intención de España de seguir colaborando con Costa Rica bajo el nuevo liderazgo. Tal como publicó Europa Press, el presidente del Gobierno reafirmó el compromiso de las autoridades españolas por trabajar conjuntamente y profundizar los lazos que unen a ambas naciones. Desde la perspectiva oficial, este mensaje apunta a la voluntad de conservar la cooperación en áreas de interés mutuo mientras inicia una nueva etapa política en el país centroamericano.

Laura Fernández, asignada como candidata del oficialismo, obtuvo el 48 por ciento de los votos en la primera vuelta, informó Europa Press. Este resultado la eximió de participar en una segunda vuelta electoral, ya que la legislación costarricense contempla el triunfo directo para quien supere el umbral establecido. Fernández asumirá la presidencia tras el mandato de Rodrigo Chávez, quien pertenecía a la derecha del espectro político. La transición se produce tras una contienda en la que Fernández logró una diferencia significativa respecto a sus adversarios.

Según detalló Europa Press, el principal contendiente de Fernández, postulado por el Partido de Liberación Nacional (PLN), reconoció de forma pública la victoria de la nueva presidenta y le dirigió un mensaje en el que le deseó “que Dios le dé sabiduría para gobernar”. Esta manifestación subrayó la aceptación de los resultados electorales y el reconocimiento de la legitimidad del proceso.

El proceso electoral del domingo recibió observaciones positivas en relación con su desarrollo, lo que sustentó los comentarios de satisfacción de Sánchez sobre el funcionamiento democrático del país centroamericano. Por su parte, la referencia de Sánchez a la “jornada democrática ejemplar” resalta la imagen internacional de Costa Rica como una nación donde se respetan los mecanismos institucionales y la voluntad de la ciudadanía.

De acuerdo con los datos reportados por Europa Press, el porcentaje obtenido por Laura Fernández representa un respaldo significativo dentro del electorado y permite la continuación de las políticas impulsadas por el oficialismo. La gestión previa de Rodrigo Chávez finaliza con la entrega del poder a Fernández, quien deberá dirigir el país ante nuevos desafíos y posiblemente mantener ciertas líneas gubernamentales.

Mientras se definen los próximos pasos del gobierno de Laura Fernández, la mención de Sánchez respecto al interés en reforzar los lazos entre España y Costa Rica anticipa acciones diplomáticas y de cooperación que buscarán afianzarse en lo inmediato. Esta intención fue reflejada en el mensaje publicado horas después de conocerse los resultados definitivos del escrutinio nacional, informó Europa Press.