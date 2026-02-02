Rusia informa de que ha entregado más de 12.000 restos a Ucrania y ha recibido más de 200 cuerpos desde junio

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, señaló que más de la mitad de las personas liberadas en las rondas de intercambio de prisioneros y detenidos entre Rusia y Ucrania, realizadas con la mediación de Emiratos Árabes Unidos entre 2024 y 2025, lograron regresar a sus lugares de origen entre mayo y octubre de 2025. Esta dinámica de retornos se inscribe en el proceso de negociación entre ambos países, marcado por un contexto de conflicto y búsqueda de acuerdos humanitarios. Según reportó Europa Press, estas declaraciones de Lavrov se dieron durante una rueda de prensa en la que se abordaron tanto los intercambios recientes de cadáveres y prisioneros como las posiciones oficiales sobre la presencia militar occidental en territorio ucraniano.

El medio Europa Press detalló que las autoridades rusas han entregado a Ucrania más de 12.000 restos de personas fallecidas desde junio, mientras que Rusia, por su parte, ha recibido de parte de las autoridades ucranianas más de 200 cuerpos de militares rusos. Lavrov explicó que "más de 12.000 restos han sido entregados a los ucranianos y nosotros hemos recibido más de 200 cuerpos de militares rusos". El responsable de la diplomacia rusa subrayó el carácter continuo de estas operaciones y su relevancia para las familias de los involucrados.

En relación a los intercambios de prisioneros, Lavrov mencionó que se han realizado 17 rondas de liberaciones con la intermediación de Emiratos Árabes Unidos, proceso que facilitó la libertad de más de 4.000 personas entre 2024 y 2025. En palabras del ministro, una fracción sustancial de estos liberados volvió a casa en el periodo comprendido entre mayo y octubre de 2025, lo que representa un avance dentro de las negociaciones bilaterales enfocadas en el aspecto humanitario. La dinámica de estos intercambios se mantiene como uno de los pocos espacios de cooperación entre las partes en conflicto.

En el contexto de las conversaciones acerca de un posible acuerdo de paz, Lavrov advirtió que el Gobierno ruso considera inadmisible cualquier presencia militar occidental en Ucrania. El titular de Exteriores indicó que si alguna nación occidental decide emplazar unidades militares, instalaciones, almacenes o infraestructura en territorio ucraniano, esa acción sería interpretada como una intervención extranjera y constituiría una amenaza directa a la seguridad nacional de Rusia. “El despliegue de unidades militares, instalaciones militares, almacenes u otra infraestructura de los países occidentales en Ucrania es inaceptable y se clasificaría como una intervención extranjera que supondría una amenaza directa a la seguridad de Rusia", expuso Lavrov, según recogió Europa Press.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, Lavrov argumentó que, en el proceso de determinar la postura negociadora rusa, se consideran todas las medidas adoptadas tanto por Kiev como por sus aliados extranjeros. Estos elementos, sostuvo el ministro, influyen en los posicionamientos durante los encuentros orientados a alcanzar un acuerdo de paz o nuevos canjes.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia rusa refuerzan la línea mantenida por el Gobierno de Moscú sobre la percepción de peligro derivada de una posible intervención occidental, contextualizando su postura en un marco de negociaciones donde las iniciativas en materia de canje humanitario y el debate sobre la seguridad regional se entrelazan. Desde la perspectiva oficial rusa, las decisiones de Ucrania y sus partidarios continúan incidiendo directamente en las condiciones y los avances de los esfuerzos diplomáticos que buscan establecer alternativas al enfrentamiento armado.