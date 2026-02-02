Restablecido el tráfico en Jiménez-Becerril, La Palmera y Plaza de Cuba

La circulación en la avenida de la Raza, la glorieta del Lagoh, la avenida de Jerez sentido Cádiz con desvíos en la Glorieta Plus Ultra y la avenida de La Barzola ha recuperado la normalidad luego de que permanecieran afectadas por las rachas de viento registradas en Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla, según Emergencias Sevilla, ha informado que también se ha restituido el tráfico en otras vías principales, tras haber interrumpido la circulación debido a diversos incidentes relacionados con el temporal.

El Consistorio detalló a través de la red social X, recogido por Europa Press, que la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril en dirección desde Glorieta Olímpica hacia la Barqueta ya permite la circulación de vehículos. Las mismas fuentes confirmaron la reanudación del tránsito en la avenida de la Palmera, a la altura de la calle Padre García Tejero, y en la Plaza de Cuba. De acuerdo con Emergencias Sevilla, la calle Castillo Alcalá de Guadaíra ha quedado también habilitada para el paso de vehículos, tras haber estado bloqueada.

El Ayuntamiento, citado por Europa Press, mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias en su fase de preemergencias. Esta medida responde a las detectadas ráfagas de viento que afectan la ciudad desde temprano y que han causado incidencias significativas. Entre los efectos más notorios del temporal se cuentan caídas de ramas y árboles, lo que condujo al cierre de más de una decena de arterias, según la información publicada por Emergencias Sevilla.

Como acción preventiva ante la persistencia de alertas meteorológicas, el Consistorio ha ordenado el cierre temporal de parques públicos, cementerios y recintos deportivos abiertos. Esta disposición busca evitar situaciones de riesgo para la población mientras persistan las condiciones adversas.

Emergencias Sevilla ha estado informado en tiempo real a la ciudadanía sobre los cambios en la circulación y los cierres mediante actualizaciones continuas en redes sociales. El monitoreo constante de las incidencias ha permitido que las autoridades reabrieran progresivamente las vías una vez garantizada la seguridad de los conductores, según reportó Europa Press.

El despliegue de recursos municipales forma parte de la respuesta al elevado número de incidencias notificadas, incluyendo la retirada de restos caídos sobre la calzada y la coordinación con los servicios de meteorología para anticipar nuevas afectaciones. Desde primera hora, los equipos municipales han realizado revisiones y limpiezas en las zonas más inundadas de reportes, según consignó Europa Press.

El viento ha sido el principal causante de la alteración en el tránsito y la adopción de medidas excepcionales. El Ayuntamiento ha insistido en la necesidad de limitar los desplazamientos y seguir la información oficial para evitar problemas derivados de las condiciones climáticas. Tanto el Plan Territorial de Emergencias, aún en fase de preemergencia, como el cierre preventivo de espacios públicos, forman parte de un protocolo diseñado para responder a episodios de meteorología adversa, publicó Europa Press.

Durante la jornada, la colaboración entre los diferentes servicios municipales y de emergencia se ha intensificado. Emergenias Sevilla informó de la coordinación entre cuerpos de bomberos, jardineros, policías y servicios de limpieza urbana para acelerar la reapertura de las vías y reducir posibles riesgos para los habitantes.

El Ayuntamiento de Sevilla ha pedido a la ciudadanía precaución ante posibles nuevos incidentes mientras persista la alerta de viento, reiterando que va actualizando permanentemente la situación en las redes sociales y canales oficiales, concluyó Europa Press en su cobertura sobre el restablecimiento del tráfico y la continuidad de las medidas preventivas.