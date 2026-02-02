Agencias

Raphinha tiene una sobrecarga y no jugará contra el Albacete en Copa

El extremo brasileño del Barcelona queda fuera del encuentro ante el conjunto manchego por molestias en el aductor derecho, según informó el club, quien mantiene la incógnita sobre su disponibilidad para el próximo duelo frente al equipo mallorquín

El FC Barcelona no ha precisado si Raphinha podrá incorporarse a la plantilla para el próximo partido de Liga ante el RCD Mallorca, después de que el delantero brasileño quedara descartado por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha para el encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre frente al Albacete, según detalló el club en un comunicado. El medio informó que la ausencia de Raphinha responde a motivos de precaución, con un periodo estimado de recuperación de una semana.

La decisión del cuerpo técnico de dejar fuera al extremo ante el equipo manchego se conoció después de evaluar el alcance de las molestias, lo que convierte al futbolista en duda para el próximo compromiso liguero programado para el sábado. El club comunicó que “el jugador del primer equipo Raphael Dias, Raphinha, presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Será baja por precaución para el partido contra el Albacete y el período de recuperación será de una semana”.

De acuerdo con la información divulgada por el mismo FC Barcelona, el partido contra el Albacete se celebrará este martes a las 21:00 en el Estadio Municipal Carlos Belmonte, en el marco de los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre. La ausencia de Raphinha se produce en una etapa crucial del calendario azulgrana, en la que el atacante lleva acumuladas 22 participaciones esta temporada a pesar de haber sufrido lesiones previas.

Según detalló el club, Raphinha estuvo cerca de dos meses alejado de los terrenos de juego debido a una lesión muscular anterior y, posteriormente, un traumatismo en el muslo lo dejó nuevamente fuera de la convocatoria durante una semana. El delantero retorna ahora a la lista de bajas a causa de la reciente sobrecarga, dejando abierta la posibilidad de su retorno para el siguiente compromiso de LaLiga EA Sports frente al Mallorca.

Contabilizando la información oficial, el delantero cosecha hasta la fecha 13 goles y 5 asistencias, cifras que han resultado significativas en el desempeño colectivo del Barcelona durante la presente campaña. El club resaltó en su comunicado que la reaparición del jugador tras su anterior lesión permitió al entrenador Hansi Flick recuperar aspectos estratégicos del juego, como la presión alta, en la que Raphinha se ha mostrado como un elemento destacado, según consignó la propia entidad azulgrana.

El comunicado del club subraya que la decisión de apartar a Raphinha del duelo frente al Albacete responde exclusivamente a fines preventivos, ya que el objetivo principal es evitar riesgos que puedan agravar la sobrecarga diagnosticada en el aductor derecho. La incertidumbre respecto a su participación en el próximo partido de liga permanece abierta, dependiendo de la evolución médica durante el lapso de recuperación estimado por los servicios sanitarios del equipo.

La plantilla dirigida por Hansi Flick afronta los retos inmediatos sin uno de sus jugadores ofensivos más productivos. La evolución de Raphinha será seguida de cerca, esperando actualizar la convocatoria para el fin de semana según reporte el equipo médico del FC Barcelona y los canales oficiales del club.

