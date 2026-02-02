Macias: Rodalies no se retoma este lunes por "la continua aparición de nuevos puntos" a arreglar

Pere Macias, comisionado para el traspaso de Rodalies, señaló que las tareas de inspección sobre la red ferroviaria han dado lugar a la identificación de nuevos puntos que requieren intervención, lo que ha retrasado la reanudación completa del servicio. Según informó Europa Press, en una entrevista emitida por TV3, Macias precisó que tras concluir las inspecciones previstas para permitir la apertura total de las líneas no cerradas, surgieron más áreas que debían ser examinadas e, incluso, reparadas.

El medio Europa Press detalló que Macias atribuyó la persistencia de la interrupción del servicio a la “continua aparición de nuevos puntos” en la infraestructura ferroviaria, los cuales necesitan arreglos antes de permitir la circulación de los trenes en su totalidad. Aunque se esperaba que el restablecimiento completo tuviera lugar este lunes, esta meta no pudo alcanzarse por la detección de problemas adicionales en la red.

En respuesta a quienes cuestionaron si la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, erró al anunciar la reanudación del servicio en esta fecha, Macias lo descartó. Explicó, según consignó Europa Press, que la consellera actuó como portavoz en base a la información disponible tanto por parte de los responsables de Renfe y Adif como del Govern de la Generalitat. Todos los presentes en la reunión, aseguró, consideraron viable la reapertura, ya que hasta entonces los puntos críticos ya habían sido identificados y el trabajo necesario se encontraba avanzado.

Macias defendió la labor de la administración ferroviaria ante las sugerencias de que ciertos puntos de mejora fueron detectados demasiado tarde. Sostuvo que la función de la administración no consiste en anunciar tales hallazgos, sino en actuar de inmediato una vez que estos se ponen sobre la mesa. El comisionado destacó que los equipos han estado pendientes y se han movilizado tan pronto como se reportaron las áreas afectadas.

De acuerdo con la información de Europa Press, la perspectiva de restablecimiento total del servicio se ha desplazado a lo largo de la semana en curso, tiempo durante el cual se llevará adelante la recuperación progresiva de las líneas afectadas. Aunque existía la previsión de contar con el funcionamiento pleno desde el lunes, la aparición de estas nuevas incidencias técnicas obligó a modificar los planes y extender el periodo de reparaciones.

Durante la entrevista, Macias subrayó que, en caso de no haberse presentado estos problemas adicionales, los trabajos planificados hubieran culminado y permitido la restauración de todas las rutas según el calendario inicialmente trazado. Reiteró que la intervención de los responsables del servicio ferroviario y del Govern fue coordinada y basada en los conocimientos técnicos disponibles hasta el momento en el que surgieron las dificultades nuevas.

La situación actual refleja la complejidad del control y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, que puede enfrentarse a dificultades imprevistas incluso durante fases finales de revisión. Según la recopilación de Europa Press, la administración se compromete a acometer todas las actuaciones necesarias hasta que las condiciones permitan garantizar la seguridad y fiabilidad del servicio para todos los usuarios de Rodalies.

Macias indicó que la recuperación será progresiva, por lo que distintas líneas de la red volverán paulatinamente a estar operativas en función de las resoluciones que se implementan en esos nuevos puntos detectados. De este modo, desde el Govern, Renfe y Adif, la prioridad es reincorporar las rutas suspendidas según el avance de los trabajos técnicos, con la meta de recuperar la normalidad de manera escalonada durante la actual semana, tal como reportó Europa Press.