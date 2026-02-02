Letonia investiga las menciones al país como lugar para captar menores en los archivos de Epstein

Varias agencias de modelos de Letonia y el nombre de la capital, Riga, figuran de forma destacada en los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, según la documentación recientemente divulgada en la que se señala la frecuencia con la que el país báltico y sus ciudadanos aparecen vinculados a la red de trata de menores operada por el difunto empresario estadounidense. De acuerdo con lo informado por medios internacionales, las autoridades letonas han contabilizado más de 500 menciones a Letonia y más de 800 alusiones específicas a Riga, además de la inclusión de nombres de modelos, agencias locales y comunicaciones privadas entre Epstein y mujeres letonas. A raíz de estos hallazgos, la primera ministra de Letonia, Evika Silina, ha impulsado la apertura de múltiples investigaciones oficiales sobre posibles actividades ilícitas vinculadas a la captación y explotación de jóvenes y menores en el territorio nacional.

Tal como publicó la prensa internacional, Silina detalló que los ministerios del Interior, de Bienestar y de Educación y Ciencia tienen ahora el encargo directo de analizar los hechos, actuar de forma conjunta y coordinarse con otras instituciones relevantes. El objetivo es esclarecer posibles implicaciones, garantizar la protección de potenciales víctimas y asegurar los mecanismos de prevención, según señaló la primera ministra en un comunicado a través de sus canales oficiales. Silina reiteró el compromiso del Estado letón de investigar de manera exhaustiva y ofrecer apoyo tanto a los afectados como a las personas en situación de vulnerabilidad frente al tráfico de personas.

Los documentos que motivaron la reacción de las autoridades, difundidos el viernes pasado, contienen menciones a Letonia desde el año 2001. De acuerdo con las actas revisadas por medios como la agencia Europa Press, los expedientes refieren una invitación emitida entonces por el primer ministro letonio de la época, Andris Berzin, a un socio de Epstein, cuyo nombre no se ha hecho público, para que visitara el país. En los años posteriores, el rastro documental incluye pasaportes de mujeres de nacionalidad letona, billetes de avión con destino desde o hacia Letonia, envíos de regalos y reservas de habitaciones en instalaciones de alto nivel, como el Grand Palace Hotel de Riga.

Dentro de las investigaciones en curso, también se ha destacado el papel de Jean-Luc Brunel, uno de los asociados más cercanos a Epstein, quien se desempeñaba como agente de modelos y mantenía una relación de trabajo con agencias de prestigio internacional. Brunel actuó además como jurado en el certamen Baltic Beauty, evento desarrollado en el país por la agencia Natalie. Según lo consignado en los documentos, esta agencia gestionaba contratos con modelos de edades tan tempranas como los 14 años, lo que ha provocado alertas sobre el posible uso de eventos de belleza y moda como plataformas para la captación de menores.

El medio Europa Press reportó, apoyado en la documentación filtrada, que entre los indicios figuran conversaciones privadas entre Epstein y mujeres originarias de Letonia, así como registros de mujeres letonas empleadas en tareas de asistencia personal para el empresario. Estos elementos han intensificado la presión social y política para clarificar si las actividades de la red criminal llegaron a operar dentro de las fronteras del país o implicaron a ciudadanos letones de forma directa o indirecta.

La primera ministra insistió, según recogió Europa Press, en la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad para reforzar la protección de la infancia y actuar frente a los riesgos de explotación humana. Para ello, los tres ministerios implicados colaboran tanto a nivel nacional como con homólogos internacionales, dadas las potenciales ramificaciones del caso fuera de Letonia. La colaboración interinstitucional pretende abordar tanto la vertiente judicial como la social, sobre todo en lo relativo a posibles víctimas y a los procedimientos para la identificación y acompañamiento de personas afectadas.

La aparición recurrente de referencias al territorio, a sus ciudadanos y a sus instituciones en los archivos del caso Epstein ha generado inquietud en Letonia, motivando el desarrollo de mecanismos de prevención adicionales y una revisión de los procedimientos existentes sobre la protección de menores y la supervisión de agencias vinculadas al sector del modelaje y eventos de belleza. El despliegue de los tres ministerios tiene como meta dar respuesta a las preguntas abiertas por los documentos publicados y demostrar la disposición de Letonia a cooperar en la lucha internacional contra las redes de trata de personas y explotación sexual.