Las españolas Paula Badosa y Cristina Bucsa se despiden de Abu Dhabi en primera ronda

La tenista española Paula Badosa ha caído eliminada en su debut en el torneo Mubadala Abu Dhabi Open, de categoría WTA 500, que se disputa en pista dura, tras caer ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, proveniente de la previa, con un resultado de (6-4, 3-6, 6-1), mientras que Cristina Bucsa tampoco pudo superar la primera ronda al perder en dos sets ante la británica Sonay Kartal (6-3, 7-6(8)).

Paula Badosa no pudo con la bielorrusa Sasnovich y volvió a caer, como le ocurriera en Adelaida, en la primera ronda de una torneo. La gironí, muy errática con un servicio que cedería en dos ocasiones en cada set, no pudo remontar un duelo que se le pondría cuesta arriba en el primer set, en el que su rival se impuso con un marcador de 6-4. Pese a ello, Badosa reaccionaría en la segunda manga, en la que consiguió hasta tres 'break'.

Sin embargo, en el tercer y decisivo set, Sasnovich volvería a demostrar su superioridad, no dando opción a una Paula Badosa que apenas podría sumar un juego en todo el parcial. Así, la bielorrusa acabaría llevándose el set y el partido por un contundente 6-1.

Tampoco podría llevarse el triunfo la española Cristina Bucsa, que caería también en primera ronda del torneo ante la británica Sonay Kartal. Un duelo en el que la falta de solidez en el servicio sería clave para que la cántabra no pudiera llevarse la victoria. Ya en el primer set cedería hasta dos roturas, que anularían el efecto del 'break' conseguido en el primer juego del partido (6-3).

Un mal día con su saque que se confirmó en el segundo set, en el que arrancaría a remolque desde el primer juego, en el que la británica quebraría su saque por tercera vez, en el primero de los dos 'break' que lograría. Eso sí, Bucsa reaccionaría con cuatro juegos consecutivos en el tramo final del set para mandarlo al 'tie break'. Ahí, la igualdad sería protagonista, pero tras desaprovechar tres puntos de set, Kartal cerraría el triunfo en su primer punto de partido (10-8).

